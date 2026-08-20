தமிழக செய்திகள்

‘மாணவர்களின் உரிமைகளை தமிழக அரசு மதிக்கிறது’ - உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன்

மாணவர் போராட்டங்கள் தொடர்பான நடவடிக்கைகள் முதல்-அமைச்சரின் கவனத்திற்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டதாக அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்தார்.
‘மாணவர்களின் உரிமைகளை தமிழக அரசு மதிக்கிறது’ - உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன்
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சென்னை,

தமிழக சட்டமன்றத்தில் இன்று நடைபெற்ற விவாதத்தின்போது, தமிழக உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் பேசுகையில், குறிப்பிட்ட அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அமைப்புகள் குறித்த தவறான குறிப்புகளைக் கொண்டிருந்த, அரசு கல்லூரிகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட சர்ச்சைக்குரிய சுற்றறிக்கை உடனடியாகத் திரும்பப் பெறப்பட்டதாக தெரிவித்தார். மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களின் நியாயமான உரிமைகளை பாதுகாப்பதில் அரசு உறுதியாக உள்ளது என்றும் அவர் கூறினார்.

இடதுசாரி கட்சிகள் மற்றும் 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி' (CJP) ஆகியவை ஏற்பாடு செய்யும் போராட்டங்களில் இளைஞர்கள் பங்கேற்பதைத் தடுக்குமாறும், இதற்காகப் பள்ளி மற்றும் உயர்கல்வித் துறைகள், காவல்துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுமாறும் கல்லூரித் தலைவர்களுக்கு ஆகஸ்ட் 17 அன்று ஒரு சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டது; அத்துடன் இதுகுறித்த உடனடி நடவடிக்கை அறிக்கைகளும் முதல்-அமைச்சர்களிடம் இருந்து கோரப்பட்டன.

சட்டப்பேரவையில் இதுதொடர்பாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPI) உறுப்பினர் கே.மாரிமுத்து சிறப்பு கவன ஈர்ப்புத் தீர்மானத்தைக் கொண்டுவந்தபோது, ​​மாணவர் போராட்டங்கள் தொடர்பான நடவடிக்கைகள் உடனடியாக முதல்-அமைச்சரின் கவனத்திற்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டதாக அமைச்சர் விஸ்வநாதன் பதிலளித்தார்.

அரசு கல்லூரிகளில் சட்டம்-ஒழுங்கு மற்றும் அமைதியான கல்விச் சூழலை உறுதி செய்வதற்காக, வளாக ஒழுக்கம் குறித்த அறிக்கைகளை சமர்ப்பிக்குமாறு முதல்-அமைச்சர்களுக்கு ஒரு சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டதாக குறிப்பிட்ட விஸ்வநாதன், "இருப்பினும், அந்த சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிட்ட அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அமைப்புகளின் பெயர்கள் தவறுதலாக இடம்பெற்றுவிட்டன" என்று கூறினார்.

தவறான வாசகங்கள் இடம்பெற்றிருப்பது கவனத்திற்கு வந்தவுடன், கல்லூரி கல்வி இயக்ககம் அந்தச் சுற்றறிக்கையை உடனடியாகத் திரும்பப் பெற்றதைச் சுட்டிக்காட்டிய அவர், அந்தச் சுற்றறிக்கைக்குப் பின்னால் எந்த உள்நோக்கமும் இல்லை என்று தெரிவித்தார். மேலும், மாணவர் மற்றும் இளைஞர்களின் உரிமைகளை ஒடுக்குவதற்குப் பதிலாக, தமிழக அரசு அவற்றை மதிக்கிறது மற்றும் பாதுகாக்கிறது என்று அமைச்சர் விஸ்வநாதன் உறுதிப்படுத்தினார்.

உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன்
Minister Viswanathan
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Daily Thanthi
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