தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல, இந்தியா முழுவதும் மின்சாரத் தட்டுப்பாடு உள்ளது - துரைவைகோ பேட்டி

தமிழகம் மட்டுமல்லாமல், இந்தியா முழுவதும் மின்சாரத் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டைக் காட்டிலும் இந்த ஆண்டு தற்போதுவரை மின்சாரத் தேவை அதிகரித்துள்ளது. தற்போது மழைக்காலம் தொடங்கியுள்ளதால், மின்சாரத் தேவை குறைய வாய்ப்புள்ளது. இதனால், ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை ரூ.37 வரை கொடுத்து வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் போகலாம்.
சமீபத்தில் வட மாநிலங்களில் ஏற்பட்ட வெள்ளம் காரணமாக புனல் மின் திட்டம் (Hydel Project) பாதிக்கப்பட்டு, அதிலிருந்து கிடைக்கும் மின்சாரம் தடைப்பட்டது. நிலக்கரி தட்டுப்பாடு காரணமாக, அதிலிருந்து கிடைக்கும் மின்சாரமும் தடைப்பட்டது.
"திமுக, அதிமுக கட்சிகளால் தேர்தலில் படுதோல்வியைத் தவிர்க்க முடியவில்லை. மக்களின் தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனநிலை அவர்களிடம் இல்லை. சட்டப்படி ஆட்சி அமைத்தாலும், அதற்குத் தடைகளை ஏற்படுத்தி வருகின்றனர். தற்போதைய மின்சாரப் பிரச்சினை மற்றும் சென்னையில் ஏற்பட்ட வெள்ளப் பிரச்சினைகள் தொடர்பாக ஆக்கப்பூர்வமாகச் செயல்படாமல், ஆட்சியைக் கவிழ்க்கும் முயற்சியில் மட்டுமே எதிர்க்கட்சிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.