"வாழ்க்கையில் புதிதாக கற்க விரும்புவோருக்கு திருக்குறள் ஒரு வழிகாட்டி.." - பிரதமர் மோடி

சென்னை,
சென்னையில் உள்ள ஜெய்கோபால் கரோடியா இந்து வித்யாலயா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியின் பொன்விழா கொண்டாட்டங்களில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்றார்.
பின்னர் அந்த பொன்விழாவில் பிரதமர் மோடி பேசியதாவது:-
2047-க்குள் இந்தியாவை மேம்படுத்துவோம். அதைச் செய்வோம். உலகின் முதல் மூன்று பொருளாதாரங்களில் ஒன்றாகத் திகழ்வோம். அதைச் செய்வோம். சுயசார்பு இந்தியாவை உருவாக்குவோம். அதைச் செய்வோம். உலகளாவிய உற்பத்தி மையமாகத் திகழ்வோம். அதைச் செய்வோம். ஒலிம்பிக் போட்டிகளை நடத்துவோம். அதைச் செய்வோம். நிலவில் இந்தியரைத் தரையிறக்குவோம். அதைச் செய்வோம். ஆம், அதைச் செய்வோம். தமிழ்நாட்டை மேம்படுத்துவோம். இந்தியாவை மேம்படுத்துவோம்
வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவை உருவாக்கத் தேவையான புதிய யோசனைகளும் தீர்வுகளும் இந்தியாவின் எதிர்காலத்தை மட்டுமல்ல, உலகத்தின் எதிர்காலத்தையும் வடிவமைக்கும். இன்று உலகம் தீர்வுகளைத் தேடிக்கொண்டிருக்கிறது; அந்தத் தீர்வுகளை வழங்கும் ஆற்றல் உங்களிடம் உள்ளது.
இன்று இந்தியாவில் அளவற்ற வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு இளைஞரும் தங்கள் எதிர்காலத்தை ஒரு பரந்த கண்ணோட்டத்தில் காண வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன்; ஏனெனில் இது உங்களுக்கான காலம். இது உங்களுக்கான வாய்ப்பு. நமது இந்தக் கனவு நிச்சயம் நனவாகும் என்று நான் முழுமையாக நம்புகிறேன். நாம் அனைவரும் இணைந்து இதைச் சாதிப்போம்
வாழ்க்கை முழுவதும் புதிய புதிய விஷயங்களை கற்க விரும்புவோருக்கு திருக்குறள் நல்ல வழிகாட்டி. வரவிருக்கும் ஆண்டுகளில் உலகின் பெரிய விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகள் இந்தியாவில் நடக்கும். 2030 ஆம் ஆண்டில் காமன் வெல்த் போட்டிகளை நடத்தும் தயாரிப்புகளில் உள்ளது; 2036 ஒலிம்பிக் போட்டிகளை நடத்தும் கனவுகளை தாங்கி முன்னேறி வருகிறோம்.
2014-ல் இந்தியாவில் 750 பல்கலைக்கழகங்கள் இருந்தன. தற்போது 1,300க்கும் அதிகமாக உள்ளன. கல்லூரிகளின் எண்ணிக்கை 38,000-லிருந்து 52,000க்கும் அதிகமாகி இருக்கிறது.
நான் காசியின் பிரதிநிதி. அச்சமின்றி வாழ நம்மை ஊக்குவிக்கும் மகாகவி பாரதியாரின் வரிகளை மேற்கோள் காட்டி, அச்சமற்றவர்களாக இருப்பதற்கான வாய்ப்பை உங்களுக்கு நீங்களே அளிக்குமாறு இங்குள்ள உங்கள் அனைவரையும் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். உங்கள் யோசனைகளைச் செயல்படுத்திப் பாருங்கள். பெரிய கனவுகளைக் காணுங்கள், வித்தியாசமாகச் சிந்தியுங்கள், மேலும் அச்சமின்றி இருங்கள்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.