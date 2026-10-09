திருப்பரங்குன்றம் மலைமேல் திருவிழா: சமையலுக்கு அனுமதி மறுப்பு - பொதுமக்கள் வாக்குவாதம்

திருப்பரங்குன்றம்,
மதுரை, திருப்பரங்குன்றம் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் இன்று மலைமேல் நடைபெற உள்ள வேல் எடுக்கும் விழாவை முன்னிட்டு, பாரம்பரியமாக கதம்ப சாதம் சமைத்து பக்தர்களுக்கு வழங்குவது தொடர்பாக சர்ச்சை ஏற்பட்டுள்ளது. மலைமேல் உணவு சமைக்க தொல்லியல் துறை அனுமதி மறுத்ததாகக் கூறப்படும் நிலையில், கோவில் வாசல் முன்பு பொதுமக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
மதுரை மாவட்டம், திருப்பரங்குன்றத்தில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் ஆண்டுதோறும் புரட்டாசி மாத விழாவையொட்டி, மலைமேல் அமைந்துள்ள காசி விஸ்வநாதர் கோவிலில் வேல் எடுக்கும் விழா நடைபெறுவது வழக்கம்.
இந்த விழாவின்போது, மலைமேல் பாரம்பரிய முறையில் கதம்ப சாதம் சமைத்து பக்தர்களுக்கு வழங்குவது ஆண்டாண்டு காலமாகப் பின்பற்றப்பட்டு வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. இதன்படி, இந்த ஆண்டும் விழாவை முன்னிட்டு மலைப்பகுதியில் உணவு சமைக்க அனுமதி கோரப்பட்டது.
ஆனால், மலைமேல் உணவு சமைக்க தொல்லியல் துறை அனுமதி மறுத்ததுடன், இதுதொடர்பாக 7 நிபந்தனைகளையும் விதித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால், விழாவின்போது பாரம்பரியமாக கதம்ப சாதம் சமைத்து பக்தர்களுக்கு வழங்குவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
மலைமேல் உணவு சமைக்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால், கோவில் வாசல் முன்பு பொதுமக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.
இதற்கிடையே, மலைமேல் உணவு சமைக்க அனுமதி வழங்கக் கோரி மதுரை ஐகோர்ட்டு கிளையில் முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் நீதிமன்றம் என்ன முடிவு எடுக்கிறது என்பது எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.