தமிழக செய்திகள்

குப்பை வண்டியில் விழுந்த 5 சவரன் தங்க செயின் மீட்பு: தூய்மை பணியாளர்களுக்கு தூத்துக்குடி மாநகராட்சி மேயர் பாராட்டு

தூத்துக்குடியில் மூதாட்டி ஒருவர் மாநகராட்சி குப்பை வண்டியில் தனது வீட்டில் உள்ள குப்பையைக் கொட்டி முடித்த சில நிமிடங்களில், தனது இடுப்பில் வைத்திருந்த மணிபர்ஸ் காணாமல் போனதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார்.
தூய்மை பணியாளர்களுக்கு மேயர் பாராட்டு
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தூத்துக்குடி,

தூத்துக்குடி மாநகராட்சி அண்ணாநகர் 3-வது தெருவைச் சேர்ந்த முத்துமாலை என்ற மூதாட்டி, தனது பகுதியில் தினமும் காலையில் வழக்கம் போல் வரும் மாநகராட்சி லோடு ஆட்டோ குப்பை வண்டியில் வீட்டில் பயன்படுத்தப்பட்ட கழிவுகளைக் கொட்டியுள்ளார். குப்பையைக் கொட்டி முடித்த சில நிமிடங்களில், தனது இடுப்பில் வைத்திருந்த மணிபர்ஸ் காணாமல் போனதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார்.

மூதாட்டியின் தங்க செயினுடன் இருந்த மணிபர்ஸ்:

அந்த பணப்பையின் உள்ளே 5 சவரன் எடையுள்ள தங்க செயின் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டிருந்தது. கழிவுகளோடு சேர்த்து மணிபர்ஸையும் தவறுதலாக குப்பை வண்டியிலேயே கொட்டியிருக்கலாம் என சந்தேகமடைந்த மூதாட்டி, உடனடியாக கதிர்வேல்நகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள மாநகராட்சி நுண் உர மையத்திற்கு விரைந்து சென்று அங்கிருந்த அதிகாரிகளிடம் விபரத்தை கூறினார்.

அதிர்ஷ்டவசமாக அண்ணாநகர் பகுதியில் சேகரிக்கப்பட்ட குப்பைகள் அதுவரை உர மையத்தில் கொட்டப்படாமல் அப்படியே வண்டியிலேயே இருந்தது. மூதாட்டியின் பதற்றமான வேண்டுகோளை அடுத்து, குப்பை வாகன ஓட்டுநர் இசக்கிராஜா மற்றும் தூய்மைப் பணியாளர்கள் முனீஸ்வரி, ராணி, பொன்செல்வி ஆகியோர் வண்டியில் இருந்த குப்பைகளை ஒரு தார்பாயில் பாதுகாப்பாக கொட்டி தேடத் தொடங்கினர்.

5 சவரன் நகையுடன் இருந்த மணிபர்ஸ் ஒப்படைப்பு:

அப்போது, மூதாட்டி வீசியிருந்த வாழை இலைக் கழிவுகளுக்கு மத்தியில் 5 சவரன் தங்க நகையுடன் இருந்த மணிபர்ஸ் பத்திரமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதனை தூய்மைப் பணியாளர்கள் மூதாட்டி முத்துமாலையிடம் நேர்மையுடன் ஒப்படைத்தனர். நகையை திரும்பப் பெற்ற மூதாட்டி கண்ணீர் மல்க தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு தனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டார்.

தூய்மை பணியாளர்களுக்கு மாநநகராட்சி மேயர், கமிஷனர் பாராட்டு:

தூய்மைப் பணியாளர்களின் இந்த அசைக்க முடியாத நேர்மையைப் பாராட்டும் விதமாக 5 பணியாளர்களையும் மாநகராட்சி அலுவலகத்திற்கு நேரில் வரவழைத்து, தூத்துக்குடி மாநகராட்சி மேயர் ஜெகன் பெரியசாமி மற்றும் மாநகராட்சி கமிஷனர் பிரியங்கா ஆகியோர் சால்வை அணிவித்து, தங்களது சொந்த நிதியிலிருந்து ஊக்கத்தொகையினை வழங்கி பாராட்டினர்.

அப்போது பேசிய மேயர் மற்றும் கமிஷனர், "மாநகராட்சிக்கு மாபெரும் பெருமையைத் தேடித்தந்த உங்களது நேர்மையைப் பாராட்டுகிறோம். தூத்துக்குடி மாநகராட்சியின் 60 வார்டுகளிலும் பணிபுரியும் அனைத்து தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கும் முன்மாதிரியாக நீங்கள் திகழ்கிறீர்கள்" என நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் மாநகர நல அலுவலர் கணேஷ், பகுதி சுகாதார ஆய்வாளர் சந்தனகுமார், ரவீந்திரன், பிரபாகர் ஜேஸ்பர், மேயரின் நேர்முக உதவியாளர் ரமேஷ் மற்றும் கமிஷனரின் நேர்முக உதவியாளர் துரைமணி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

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Daily Thanthi
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