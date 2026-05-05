தமிழக செய்திகள்

திருவள்ளூர்: வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் தி.மு.க. முகவர் திடீர் சாவு

திருவள்ளூர் அடுத்த செவ்வாப்பேட்டையில் உள்ள தனியார் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மைதானத்தில் உள்ள வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த தி.மு.க. முகவர் திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்தார்.
திருவள்ளூர்: வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் தி.மு.க. முகவர் திடீர் சாவு
Published on

திருவள்ளூர்,

திருவள்ளூர் அடுத்த செவ்வாப்பேட்டையில் உள்ள தனியார் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மைதானத்தில் கும்மிடிப்பூண்டி, பொன்னேரி, திருத்தணி மற்றும் திருவள்ளூர் ஆகிய 4 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான வாக்கு எண்ணும் பணிகள் நேற்று நடைபெற்றன. இதில் திருவள்ளூர் சட்டமன்ற தொகுதி தி.மு.க. வேட்பாளர் வி.ஜி.ராஜேந்திரனின் முகவராக, பட்டரைப்பெருமந்தூர் பகுதியை சேர்ந்த பாஸ்கர் (வயது 58) என்பவர் பணியாற்றி வந்தார். இவர் தி.மு.க. பூண்டி மேற்கு ஒன்றிய அவைத் தலைவராகவும் பொறுப்பு வகித்து வந்தார்.

நேற்று காலை 9 மணிக்கு வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த பாஸ்கருக்கு திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்தார். இதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த சக முகவர்கள் மற்றும் அங்கிருந்த ஊழியர்கள், அவரை மீட்டு சிகிச்சைக்காக திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

அவரை பரிசோதித்த டாக்டர்கள் பாஸ்கர் வரும் வழியிலேயே உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் நிகழ்ந்த இந்த துயர சம்பவம், அங்கு திரண்டிருந்த அரசியல் கட்சியினர் மற்றும் தேர்தல் பணியாளர்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

DMK
திருவள்ளூர்
Sudden death
திடீர் சாவு
Tiruvallur
Agent
தி.மு.க.
வாக்கு எண்ணும் மையம்
Vote Counting Center
முகவர்
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com