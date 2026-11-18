திருவண்ணாமலை,
பிரபல ஆன்மிகத் தலமான திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவிலின் மகா தீபத்தை முன்னிட்டு தரிசனத்திற்கான இலவச ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவு இன்று தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
திருவண்ணாமலை அருள்மிகு அருணாசலேஸ்வரர் (அண்ணாமலையார்) திருக்கோவில் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா வருகிற நவம்பர் 24-ம் தேதி (செவ்வாய்க்கிழமை) நடைபெற உள்ளது. இந்த விழாவை முன்னிட்டு, பரணி தீபம் மற்றும் மகா தீப தரிசனத்திற்கான 3000 இலவச ஆன்லைன் நுழைவுச் சீட்டு முன்பதிவு இன்று (புதன்கிழமை) தொடங்கியது.
கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவில் பங்கேற்கும் பக்தர்களின் வசதிக்காக, கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் இலவச ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. பக்தர்கள் தங்களது ஆதார் எண்ணைப் பயன்படுத்தி, அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான annamalaiyar.hrce.tn.gov.in என்ற முகவரியில் இன்று காலை 11 மணி முதல் வரும் நவம்பர் 20-ம் தேதி மாலை 3 மணி வரை முன்பதிவு செய்யலாம்.
இந்த முன்பதிவானது முதலில் வருவோருக்கு முன்னுரிமை என்ற அடிப்படையில் இல்லாமல், கணினி மூலம் தானியங்கி குலுக்கல் முறையில் பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். வரும் நவம்பர் 20-ம் தேதி மாலை 4 மணியளவில் தேர்வு நடைபெற்று, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பக்தர்களின் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு 'இ-டிக்கெட்' பதிவிறக்கம் செய்வதற்கான குறுஞ்செய்தி அனுப்பி வைக்கப்படும்.
விழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான கார்த்திகை தீபத் திருவிழா வருகிற நவம்பர் 24-ம் தேதி (செவ்வாய்க்கிழமை) நடைபெற உள்ளது. அன்று அதிகாலை 4 மணியளவில் அண்ணாமலையார் கோவில் கருவறை முன்பு பரணி தீபமும், அதனைத் தொடர்ந்து மாலை 6 மணியளவில் கோவிலின் பின்புறம் உள்ள 2,668 அடி உயர மலை உச்சியில் மகா தீபமும் ஏற்றப்பட உள்ளது.