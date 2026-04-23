TN Assembly Election | மதியம் 1 மணி நிலவரப்படி மாவட்ட வாரியாக பதிவான வாக்குகள்...?

சென்னை,
தமிழக சட்டசபை தேர்தல் இன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. காலை 7 மணிக்கு தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு மாலை 6 மணிவரை நடைபெற உள்ளது.
இந்நிலையில், தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் மதியம் 1 மணி நிலவரப்படி 56.81 % வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. மாவட்ட வாரியாக பதிவான வாக்குகள் முழு விவரம்:-
அரியலூர் - 55.18 %
செங்கல்பட்டு - 56.28 %
சென்னை - 54.58 %
கோவை - 58.24 %
கடலூர் - 55.13 %
தருமபுரி -59.02 %
திண்டுக்கல் - 59.79
ஈரோடு - 61.79%
கள்ளக்குறிச்சி - 57.15 %
காஞ்சிபுரம் - 58.98 %
கன்னியாகுமரி - 50.35 %
கரூர் - 60.77 %
கிருஷ்ணகிரி - 56.21 %
மதுரை - 54.75 %
மயிலாடுதுறை - 53.59 %
நாகை - 57.07 %
நாமக்கல் - 62.51 %
பெரம்பலூர் - 57.55
புதுக்கோட்டை - 56.78 %
ராமநாதபுரம் - 51.54 %
ராணிப்பேட்டை - 58.62 %
சேலம் - 61.42 %
சிவகங்கை - 53.50 %
தென்காசி - 54.24 %
தஞ்சாவூர் - 54.83 %
நீலகிரி - 50.42 %
தேனி - 55.63 %
திருவள்ளூர் - 55.45 %
திருவாரூர் - 56.00 %
தூத்துக்குடி - 52.55 %
திருச்சி - 57.66 %
திருநெல்வேலி - 50.73 %
திருப்பத்தூர் - 57.42 %
திருப்பூர் - 62.97 %
திருவண்ணாமலை - 58.23 %
வேலூர் - 57.49 %
விருப்புரம் - 58.23 %
விருதுநகர் - 57.27 %