தமிழக செய்திகள்

TN Assembly Election | பிற்பகல் 3 மணி நிலவரப்படி மாவட்ட வாரியாக பதிவான வாக்குகள்...?

பிற்பகல் 3 மணி நிலவரப்படி 70 % வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
TN Assembly Election | பிற்பகல் 3 மணி நிலவரப்படி மாவட்ட வாரியாக பதிவான வாக்குகள்...?
Published on

சென்னை,

தமிழக சட்டசபை தேர்தல் இன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. காலை 7 மணிக்கு தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு மாலை 6 மணிவரை நடைபெற உள்ளது.

இந்நிலையில், தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் பிற்பகல் 3 மணி நிலவரப்படி 70 % வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

மாவட்ட வாரியாக பதிவான வாக்குகள் முழு விவரம்:-

அரியலூர் - 68.97 %

செங்கல்பட்டு - 69.46 %

சென்னை - 68.13 %

கோவை - 71.16 %

கடலூர் - 68.53 %

தருமபுரி -74.68 %

திண்டுக்கல் - 74.35%

ஈரோடு - 75.61%

கள்ளக்குறிச்சி - 71.11 %

காஞ்சிபுரம் - 72.51 %

கன்னியாகுமரி - 61.95 %

கரூர் - 76.08 %

கிருஷ்ணகிரி - 70.07 %

மதுரை - 67.15 %

மயிலாடுதுறை - 65.80 %

நாகை - 69.96 %

நாமக்கல் - 76.43 %

பெரம்பலூர் - 70.54 %

புதுக்கோட்டை - 69.85 %

ராமநாதபுரம் - 63.14 %

ராணிப்பேட்டை - 72.46 %

சேலம் - 75.79 %

சிவகங்கை - 64.74 %

தென்காசி - 67.14 %

தஞ்சாவூர் - 66.65 %

நீலகிரி - 63.67 %

தேனி - 67.68 %

திருவள்ளூர் - 68.07 %

திருவாரூர் - 68.43 %

தூத்துக்குடி - 65.18 %

திருச்சி - 71.05 %

திருநெல்வேலி - 62.84 %

திருப்பத்தூர் - 71.46 %

திருப்பூர் - 75.38 %

திருவண்ணாமலை - 72.19 %

வேலூர் - 71.23 %

விருப்புரம் - 71.65 %

விருதுநகர் - 70.24 %

TN Assembly Election
தமிழக சட்டசபை தேர்தல்

X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com