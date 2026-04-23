TN Assembly Election | மாலை 5 மணி நிலவரப்படி மாவட்ட வாரியாக பதிவான வாக்குகள்...?

சென்னை,
தமிழக சட்டசபை தேர்தல் இன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. காலை 7 மணிக்கு தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு மாலை 6 மணிவரை நடைபெற உள்ளது.
இந்நிலையில், தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் மாலை 5 மணி நிலவரப்படி 82.24 % வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
மாவட்ட வாரியாக பதிவான வாக்குகள் முழு விவரம்:-
அரியலூர் - 83.09 %
செங்கல்பட்டு - 82.41 %
சென்னை - 81.34 %
கோவை - 82.33 %
கடலூர் - 81.91 %
தருமபுரி - 87.28 %
திண்டுக்கல் - 86.35 %
ஈரோடு - 87.59 %
கள்ளக்குறிச்சி - 84.22 %
காஞ்சிபுரம் - 84.92 %
கன்னியாகுமரி - 73.44 %
கரூர் - 89.32 %
கிருஷ்ணகிரி - 82.40 %
மதுரை - 77.89 %
மயிலாடுதுறை - 78.41 %
நாகை - 83.15 %
நாமக்கல் - 87.63 %
பெரம்பலூர் - 82.75 %
புதுக்கோட்டை - 81.55 %
ராமநாதபுரம் - 74.41 %
ராணிப்பேட்டை - 86.28 %
சேலம் - 88.02 %
சிவகங்கை - 74.44 %
தென்காசி - 79.28 %
தஞ்சாவூர் - 78.07 %
நீலகிரி - 75.90 %
தேனி - 78.73 %
திருவள்ளூர் - 80.70 %
திருவாரூர் - 80.65 %
தூத்துக்குடி - 77.56 %
திருச்சி - 82.76 %
திருநெல்வேலி - 75.10 %
திருப்பத்தூர் - 85.28 %
திருப்பூர் - 86.33 %
திருவண்ணாமலை - 85.59 %
வேலூர் - 85.06 %
விழுப்புரம் - 85.45 %
விருதுநகர் - 82.16 %