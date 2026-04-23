தமிழக செய்திகள்

TN Assembly Election | தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் மாவட்ட வாரியாக பதிவான வாக்குகள்...?

Published on

சென்னை,

தமிழக சட்டசபை தேர்தல் இன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. காலை 7 மணிக்கு தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு மாலை 6 மணிக்கு நிறைவடைந்தது.

இந்நிலையில், தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் 84.69% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.

மாவட்ட வாரியாக பதிவான வாக்குகள் முழு விவரம்:-

அரியலூர் - 85.50 %

செங்கல்பட்டு - 84.42 %

சென்னை - 83.27 %

கோவை - 84.47 %

கடலூர் - 84.74 %

தருமபுரி - 89.96 %

திண்டுக்கல் - 88.42 %

ஈரோடு - 89.89 %

கள்ளக்குறிச்சி - 87.12 %

காஞ்சிபுரம் - 86.96 %

கன்னியாகுமரி - 75.53 %

கரூர் - 92.15 %

கிருஷ்ணகிரி - 84.80 %

மதுரை - 80.31 %

மயிலாடுதுறை - 81.27 %

நாகை - 85.56 %

நாமக்கல் - 89.51 %

பெரம்பலூர் - 85.28 %

புதுக்கோட்டை - 83.45 %

ராமநாதபுரம் - 76.33 %

ராணிப்பேட்டை - 88.75 %

சேலம் - 90.30 %

சிவகங்கை - 76.18 %

தென்காசி - 81.72 %

தஞ்சாவூர் - 80.15 %

நீலகிரி - 78.54 %

தேனி - 81.00 %

திருவள்ளூர் - 83.11 %

திருவாரூர் - 83.07 %

தூத்துக்குடி - 80.03 %

திருச்சி - 85.23 %

திருநெல்வேலி - 77.53 %

திருப்பத்தூர் - 88.05 %

திருப்பூர் - 88.30 %

திருவண்ணாமலை - 88.24 %

வேலூர் - 87.98 %

விழுப்புரம் - 87.85 %

விருதுநகர் - 84.33 %

X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com