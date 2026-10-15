புகையிலை பொருட்கள் விற்பனை, கடத்தல் வழக்கு: வடமாநில வாலிபர்கள் உள்பட 3 பேர் குண்டாசில் கைது

நெல்லை,
நெல்லை மாநகரில் புகையிலை பொருட்கள் விற்பனை, கடத்தல் வழக்குகளில் தொடர்புடைய வடமாநில வாலிபர்கள் உள்ளிட்ட 3 பேரை போலீசார் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்தனர்.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம், சின்னகந்திலியைச் சேர்ந்த தேவராஜ் மகன் சோமு (வயது 46), ராஜஸ்தான் மாநிலம், ஜலோர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்களான மதன்புரி மகன் கிரண்புரி(28), பொகராராம் மகன் தர்மேந்திரகுமார்(21) ஆகிய 3 பேரும் திருநெல்வேலி மாநகரப் பகுதியில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் விற்பனை மற்றும் கடத்தல் வழக்குகளில் சம்மந்தப்பட்டு பொது ஒழுங்கு மற்றும் பொது சுகாதார பராமரிப்பிற்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் செயலில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
மேற்சொன்ன 3 பேரும் பேட்டை காவல் நிலைய இன்ஸ்பெக்டரின் பரிந்துரையின் பேரில், திருநெல்வேலி மாநகர போலீஸ் கமிஷனரின் உத்தரவுப்படி இன்று (15.10.2026) குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் தடுப்புக்காவலில் அடைக்கப்பட்டனர்.