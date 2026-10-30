தமிழக செய்திகள்

மாற்றுத்திறன் விளையாட்டு வீரர் - வீராங்கனைகளை நேரில் அழைத்து பாராட்டிய உதயநிதி ஸ்டாலின்

திராவிட மாடல் ஆட்சியில் விளையாட்டு வீரர்களுக்காக செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்களை நினைவு கூர்ந்து, நம் வீரர்கள் அன்பையும் - மகிழ்ச்சியையும் வெளிப்படுத்தினர்.
உதயநிதி ஸ்டாலின் வாழ்த்து
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சென்னை,

மாற்றுத்திறன் விளையாட்டு வீரர் - வீராங்கனைகளை நேரில் அழைத்து எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது :-

ஜப்பானில் சமீபத்தில் நடைபெற்று முடிந்த 5வது ஆசிய பாரா விளையாட்டு 2026-ல் இந்தியாவுக்காக 3 தங்கம் - 5 வெள்ளி - 7 வெண்கலம் என 15 பதக்கங்களைக் குவித்த நம் மாற்றுத்திறன் விளையாட்டு வீரர் - வீராங்கனைகளை இன்று நேரில் பாராட்டினோம். நம்முடைய தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திராவிட மாடல் ஆட்சியில் விளையாட்டு வீரர்களுக்காக செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்களை நினைவு கூர்ந்து, நம் வீரர்கள் அன்பையும் - மகிழ்ச்சியையும் வெளிப்படுத்தினர்.

தங்கைகள் கஸ்தூரி ராஜாமணி, பேபி சஹானா ரவி, மனிஷா ராமதாஸ், நித்யஸ்ரீ சுமதி சிவன், துளசிமதி முருகேசன், சந்தியா விஸ்வநாதன் - தம்பிகள் மதன், சிவராஜன் சோலைமலை, நவீன் சிவக்குமார், தர்மராஜ் சோலைராஜ், ருத்திக் ரகுபதி, சுதர்சன் முத்துசாமி, சரவணக்குமார், ஹரிஸ் என ஆசிய பாரா விளையாட்டில் சாதித்த நம் மாற்றுத்திறன் வீரர்கள் இன்னும் பல்வேறு வெற்றிகளைப் பெற வாழ்த்தி மகிழ்ந்தோம்!

இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உதயநிதி ஸ்டாலின்
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