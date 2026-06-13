தமிழக செய்திகள்

மத்திய மந்திரி பியூஸ்கோயல் பிறந்தநாள் - வானதி சீனிவாசன் வாழ்த்து

தேச சேவையில் ஒரு நீண்ட, வெற்றிகரமான வாழ்வுடனும் வாழ வாழ்த்துகிறேன்.
மத்திய மந்திரி பியூஸ்கோயல் பிறந்தநாள் - வானதி சீனிவாசன் வாழ்த்து
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சென்னை,

பாஜக தேசிய மகளிரணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் தனது எக்ஸ் தள பதிவில் கூறி இருப்பதாவது:-

வாழ்த்துகள்

மத்திய மந்திரி பியூஸ்கோயல் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள். உங்களின் தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட தலைமை, அயராத அர்ப்பணிப்பு, மற்றும் தேசத்தை கட்டியெழுப்புவதில் உள்ள அசைக்க முடியாத உறுதி ஆகியவை இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கும் உலக அரங்கில் அதன் நிலைக்கும் தொடர்ந்து குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பைச் செய்து வருகின்றன.

நீங்கள் நல்ல ஆரோக்கியத்துடனும், மகிழ்ச்சியுடனும், தேச சேவையில் ஒரு நீண்ட, வெற்றிகரமான வாழ்வுடனும் வாழ வாழ்த்துகிறேன். உங்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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