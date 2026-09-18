தமிழக செய்திகள்

திருப்பதி - சென்னை இடையே 20ம் தேதி முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரெயில் இயக்கம்!

சென்னை - ரேணிகுண்டா இடையே முன்பதிவில்லா மெமு சிறப்பு ரெயில் இயக்கப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரெயில்
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சென்னை,

திருப்பதியில் நடைபெறும் கருட சேவையை முன்னிட்டு, பயணிகளின் கூடுதல் நெரிசலை சமாளிக்கும் வகையில் தெற்கு கடற்கரை ரெயில்வே சார்பில் முன்பதிவில்லா மெமு சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.

திருப்பதி - சென்னை கடற்கரை சிறப்பு ரெயில்

ரெயில் எண் 07610 திருப்பதி - சென்னை கடற்கரை முன்பதிவில்லா மெமு சிறப்பு ரெயில், செப்டம்பர் 20-ம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) அதிகாலை 1 மணிக்கு திருப்பதியில் இருந்து புறப்படும்.

இந்த ரெயில் அதிகாலை 4.30 மணிக்கு சென்னை கடற்கரை ரெயில் நிலையத்தை சென்றடையும். இந்த சிறப்பு ரெயில் ஒரு சேவை மட்டும் இயக்கப்படும்.

சென்னை கடற்கரை - ரேணிகுண்டா சிறப்பு ரெயில்

ரெயில் எண் 07609 சென்னை கடற்கரை - ரேணிகுண்டா முன்பதிவில்லா மெமு சிறப்பு ரெயில், செப்டம்பர் 20-ம் தேதி காலை 5 மணிக்கு சென்னை கடற்கரையில் இருந்து புறப்படும்.

இந்த ரெயில் காலை 8.40 மணிக்கு ரேணிகுண்டாவை சென்றடையும். இதுவும் ஒரு சேவையாக மட்டுமே இயக்கப்படும்.

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Daily Thanthi
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