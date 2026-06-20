சிவகங்கை, மதுரை மாவட்ட கலெக்டர்கள் உள்பட பல்வேறு ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம்

சென்னை,
சிவகங்கை, மதுரை மாவட்ட கலெக்டர்கள் உள்பட பல்வேறு ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகளை பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதன்படி சிவகங்கை மாவட்ட கலெக்டராக ஆகாஷ் ஐஏஎஸ் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். மதுரை மாவட்ட கலெக்டராக நிஷாந்த் கிருஷ்ணா ஐஏஎஸ் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இதுதொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-
டி. பிரபுசங்கர், ஐ.ஏ.எஸ்; வி.பி. ஜெயசீலன், ஐ.ஏ.எஸ்; பி. ஆகாஷ், ஐ.ஏ.எஸ்; நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, ஐ.ஏ.எஸ்; மற்றும் என். பொன்மணி, ஐ.ஏ.எஸ் ஆகியோரின் இடமாற்றங்கள் மற்றும் நியமனங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜே. இன்னசென்ட் திவ்யா, ஐ.ஏ.எஸ் அவர்களின் சேவைகள் தமிழ்நாடு கைத்தறி நெசவாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கத்தின் (கோ-ஆப்டெக்ஸ்) பயன்பாட்டிற்காக ஒப்படைக்கப்பட்டன. ஐ.ஏ.எஸ் கவிதா ராமு, ஐ.ஏ.எஸ் அவர்களின் சேவைகள் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற நிதி மற்றும் உள்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி கழகத்தின் (TUFIDCO) பயன்பாட்டிற்காக ஒப்படைக்கப்பட்டன.
டி. மோகன், ஐ.ஏ.எஸ் அவர்களின் சேவைகள் பெருநகர போக்குவரத்து கழகத்தின் பயன்பாட்டிற்காக ஒப்படைக்கப்பட்டன. ஸ்ரேயா பி. சிங், ஐ.ஏ.எஸ் அவர்களின் பணிகள் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் கீழ் ஒப்படைக்கப்பட்டன. பி. ரமண சரஸ்வதி, ஐ.ஏ.எஸ் - தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட அபிவிருத்தி வாரியத்தின் பயன்பாட்டிற்காக வழங்கப்படும் சேவைகள் ஒப்படைக்கப்பட்டன.
முழு விவரம்:-