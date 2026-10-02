செங்கல்பட்டு, திருப்பூரில் ‘வெற்றிப் பயணம்’ திட்டம் தற்காலிகமாக நிறுத்தம்

சென்னை,
மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அந்த தொகுதிகளை உள்ளடக்கிய செங்கல்பட்டு மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் உள்ளன.
இதன் காரணமாக, இந்த 2 மாவட்டங்களில் புதிதாக விரிவுபடுத்தப்பட இருந்த ‘வெற்றிப் பயணம்’ திட்டம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் பொதுமக்கள் நகரப் பேருந்துகளில் எளிதாகவும், குறைந்த செலவிலும் பயணம் செய்யும் வகையில் ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள கட்டணமில்லா பயண வசதி தொடர்ந்து செயல்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, செங்கல்பட்டு மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களில் ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள நகரப் பேருந்துகளுக்கான கட்டணமில்லா பயணத்தில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது. அந்த வசதி வழக்கம்போல் தொடர்ந்து வழங்கப்படும்.
மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் இடைத்தேர்தலையொட்டி அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் விலக்கப்பட்ட பின்னர், செங்கல்பட்டு மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களில் விரிவுபடுத்தப்பட்ட ‘வெற்றிப் பயணம்’ திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால், தற்போது தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் காரணமாக திட்டத்தின் விரிவாக்கம் மட்டும் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள நகரப் பேருந்துகளுக்கான கட்டணமில்லா பயணம் தொடர்ந்து வழங்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது.