ஆட்சி அமைப்பது தொடர்பாக தவெக மூத்த நிர்வாகிகளுடன் விஜய் ஆலோசனை

108 தொகுதிகளில் தவெக முன்னிலையில் உள்ளது.
தமிழகத்தில் 234 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் கடந்த மாதம் (ஏப்ரல்) 23-ந் தேதி ஒரே கட்டமாக நடந்தது. தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை 8 மணியில் இருந்து எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன. இதைத் தொடர்ந்து மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.

தற்போதைய நிலவரப்படி, 108 தொகுதிகளில் தவெக முன்னிலையில் உள்ளது. அதிமுக 65 தொகுதிகளிலும், திமுக 61 தொகுதிகளிலும் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. பெரும்பாலான தொகுதிகளில் 10,000-க்கும் அதிகமான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தவெக முன்னிலை வகிக்கிறது. தொடர்ந்து வாக்கு எண்ணிக்கை நடந்து வருகிறது.

இந்த நிலையில், அறுதிப் பெரும்பான்மை கிடைக்காமல் போனால் எப்படி ஆட்சி அமைக்கலாம் என்பது தொடர்பாக தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அரசியல் ஆலோசகர் ஜான் ஆரோக்யசாமியுடன் தவெக தலைவர் விஜய் ஆலோசனை நடத்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இதனை தொடர்ந்து தெற்கு மண்டல இணை ஆணையர் சிபாஸ் கல்யாண் தலைமையில் துணை ஆணையர் கார்த்திகேயன், உதவி ஆணையர் பரத், போக்குவரத்து இணை ஆணையர் விஜயகுமார் ஆகியோர் தவெக தலைவர் விஜய் இல்லத்திற்கு வருகை தந்துள்ளனர். மேலும் பனையூர் தவெக அலுவலகத்திற்கு தாம்பரம் காவல் ஆணையர் சஞ்சய்குமார் சென்றுள்ளார்.

