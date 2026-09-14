தமிழக செய்திகள்

வாக்குச்சாவடி வடிவில் விநாயகர் பந்தல்: அசத்திய வேலூர் இளைஞர்கள்

ஒரு தேர்தல் விழிப்புணர்வு மையமாக மாற்றிய அந்த இளைஞர்களின் ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.
வாக்குச்சாவடி வடிவில் விநாயகர் பந்தல்: அசத்திய இளைஞர்கள்
வாக்குச்சாவடி
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சென்னை,

வேலூர் மாவட்டம் தோரப்பாடி பாலாஜி நகர் பகுதி இளைஞர்கள் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை முன்னிட்டு அரசுப் பள்ளி வாக்குச்சாவடி வடிவில் விழிப்புணர்வு பந்தல் அமைத்து பொதுமக்களின் பாராட்டை பெற்று வருகிறார்கள்.

ஜனநாயக கடமையை உணர்த்திய இளைஞர்கள்

ஒவ்வொரு ஆண்டும் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவின் போது விதவிதமான கருப்பொருள்களில் சிலைகள் பிரதிஷ்டை செய்யப்படுவது வழக்கம். கடந்த ஆண்டு காவல் நிலையம் வடிவில் வடிவமைத்திருந்தனர்.

அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு ஒரு படி மேலே சென்ற சில பகுதி இளைஞர்கள், ஆன்மீகத்தோடு சமூக விழிப்புணர்வையும் புகுத்த முடிவு செய்தனர். நமது நாட்டின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கும் வாக்களிப்பதன் அவசியத்தை பொதுமக்களுக்கு உணர்த்தும் வகையில் இந்த விழிப்புணர்வு பந்தலை அவர்கள் அமைத்துள்ளனர்.

அச்சு அசல் அரசு பள்ளி

பொதுவாக தேர்தல் காலங்களில் கிராமப்புறங்களிலும், நகர்ப்புறங்களிலும் அரசு பள்ளிகளே வாக்குச்சாவடிகளாக மாற்றப்படும். அதனை அச்சு அசல் பிரதிபலிக்கும் வகையில், ஒரு அரசு பள்ளியின் முகப்பு தோற்றத்தை பந்தலாக வடிவமைத்துள்ளனர்.

அங்கு வைக்கப்பட்டுள்ள விநாயகர் சிலையானது, பொதுமக்கள் வரிசையில் நின்று தங்களது ஜனநாயக கடமையை ஆற்றுவதை மேற்பார்வையிடுவது போலவும், வாக்களித்ததன் அடையாளமாக விரலில் மை வைக்கப்பட்டிருப்பது போலவும் மிக நேர்த்தியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பொதுமக்கள் பாராட்டு

திருவிழா கொண்டாட்டத்தை வெறும் பொழுதுபோக்காக மட்டுமில்லாமல், ஒரு தேர்தல் விழிப்புணர்வு மையமாக மாற்றிய அந்த இளைஞர்களின் ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைக்கு தற்போது பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன. பந்தலுக்கு வரும் பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அனைவரும் இந்த வித்தியாசமான முயற்சியை பாராட்டி வருகிறார்கள்.

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Daily Thanthi
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