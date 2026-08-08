தமிழக செய்திகள்

கோவில்களில் விஐபி தரிசனம்: அறநிலையத் துறை வழிகாட்டுதல் வெளியீடு

விஐபிக்களின் வருகை குறித்த வழிகாட்டுதல்களை அனைத்து கோவில்களிலும் பின்பற்ற அறநிலையத் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
அறநிலையத் துறை
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சென்னை,

கோவில்களில் விஐபி தரிசனத்தின்போது பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்து சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

கோவில்களில் சாமி தரிசனம் செய்ய பிரபலங்கள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்கள் வருகையில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய நடைமுறைகள் தொடர்பாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் கோவில்களுக்கு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அவை,

* பக்தர்கள் தரிசனத்துக்கு இடையூறு ஏற்படாதபடி கோவிலில் விஐபிக்களின் வருகையை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும்

* கோவில்களுக்கு முக்கியப் பிரமுகர்கள் வருகை குறித்து ஒருநாள் முன்னதாகவே நிர்வாகத்துக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும்

* முக்கியப் பிரமுகர்களை கோவில் வளாகத்தினுள் புகைப்படம், வீடியோ எடுக்க அனுமதி தரக்கூடாது

* விஐபிக்கள் வருகையின்போது கோவிலின் புனிதத்தன்மை, மரபுசார்ந்த விஷயங்கள் பாதிக்கக்கூடாது

* விஐபிக்களின் வருகை குறித்த வழிகாட்டுதல்களை அனைத்து கோவில்களிலும் பின்பற்ற அறநிலையத் துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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Daily Thanthi
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