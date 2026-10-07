3 பதக்கங்கள் வென்று சாதனை படைத்த வித்யா ராம்ராஜ் - நேரில் அழைத்து பாராட்டி தனுஷ்

சென்னை,
வித்யா ராம்ராஜின் வரலாற்றுச் சாதனையை பாராட்டும் விதமாக நடிகர் தனுஷ், வித்யா ராம்ராஜை நேரில் அழைத்து வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
ஜப்பானின் அய்ச்சி மாகாணத்தில் உள்ள நகோயா நகரின் மிசுஹோ பார்க் தடகள மைதானத்தில் 20-வது ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில் ஆசிய கண்டத்தை சேர்ந்த 45 நாடுகளில் இருந்து சுமார் 11 ஆயிரம் வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்று தங்களது திறமையை வெளிப்படுத்தினர். இந்த போட்டியில் இந்திய அணி 85 பதக்கங்களை வென்று பதக்கப் பட்டியலில் 4-வது இடத்தை பிடித்தது.
இந்த ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் தமிழகத்தை சேர்ந்த தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ் 3 பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளார். மகளிர் 400 மீட்டர் தடைதாண்டும் ஓட்டத்தில் வெண்கலப் பதக்கமும், 4x400 மீட்டர் கலப்பு தொடர் ஓட்டத்தில் வெள்ளிப் பதக்கமும், மகளிர் 4x400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டத்தில் தங்கப் பதக்கமும் வென்றுள்ளார். இதில் 400 மீட்டர் தடைதாண்டும் ஓட்டத்தில் வெண்கலம் வென்றதன் மூலம், பி.டி.உஷாவின் 42 ஆண்டுகால தேசிய சாதனையையும் வித்யா ராம்ராஜ் முறியடித்துள்ளார். ஒரே ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் 3 பதக்கங்களை வென்றதன் மூலம் வித்யா ராம்ராஜ் வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார்.
வித்யா ராம்ராஜின் சாதனைக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், அவரது வரலாற்றுச் சாதனையை பாராட்டும் விதமாக நடிகர் தனுஷ், வித்யா ராம்ராஜை நேரில் அழைத்து வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். முன்னதாக, தமிழக விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் மற்றும் தமிழக முதல்-அமைச்சர் விஜய் ஆகியோரும் வித்யா ராம்ராஜை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்தியதுடன், ஊக்கத்தொகையும் வழங்கியுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.