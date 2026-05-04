தமிழக செய்திகள்

வாக்கு எண்ணிக்கை: மு.க.ஸ்டாலின் உள்பட 31 அமைச்சர்கள் பின்னடைவு

வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகள் விறுவிறுப்பாக எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.
வாக்கு எண்ணிக்கை: மு.க.ஸ்டாலின் உள்பட 31 அமைச்சர்கள் பின்னடைவு
Published on

சென்னை,

தமிழகத்தில் 234 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் கடந்த மாதம் (ஏப்ரல்) 23-ந் தேதி ஒரே கட்டமாக நடந்தது. தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை 8 மணியில் இருந்து எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன. இதைத் தொடர்ந்து மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகள் விறுவிறுப்பாக எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில் அதிக தொகுதிகளில் தவெக முன்னிலை வகித்து வருகிறது. இதன்படி

த.வெ.க. - 103

அ.தி.மு.க. - 74

தி.மு.க. - 50

நா.த.க. - 0

தற்போதைய வாக்கு எண்ணிக்கை நிலவரப்படி, சென்னையில் 16 இடங்களில் தவெக முன்னிலை வகித்து வருகிறது. தமிழகம் முழுவதும் நடந்து வரும் வாக்கு எண்ணிக்கையில் மு.க.ஸ்டாலின் உள்பட 31 அமைச்சர்கள் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளனர். தேர்தல் முடிவுகள் திமுகவினரிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திமுக
மு.க.ஸ்டாலின்
DMK
M.K.Stalin
Election Results
தேர்தல் முடிவுகள்
2026 சட்டமன்ற தேர்தல்
2026 assembly election
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com