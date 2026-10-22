வைகை அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு! - விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி!

தேனி,
தேனி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழையால் வைகை அணைக்கு நீர்வரத்து கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது.
தேனி மாவட்டம் மற்றும் அணையின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் கனமழையால் வைகை அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு அதிகரித்துள்ளது. முன்னதாக வினாடிக்கு 400 கனஅடியாக இருந்த நீர்வரத்து, தற்போது 1,010 கனஅடியாக உயர்ந்துள்ளது. இதனால் அணையின் நீர்மட்டமும் உயர்ந்து வருகிறது.
71 அடி மொத்த உயரம் கொண்ட வைகை அணையில் தற்போது நீர்மட்டம் 45.80 அடியாக உள்ளது. மழையின் காரணமாக அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால், வரும் நாட்களில் நீர்மட்டம் மேலும் உயர வாய்ப்புள்ளதாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
வைகை அணையின் நீரை நம்பி தேனி, மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் ஆகிய 5 மாவட்டங்களில் விவசாயப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த மாவட்டங்களின் குடிநீர் தேவையிலும் வைகை அணை முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
இந்நிலையில், அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருவது விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தொடர்ந்து மழை பெய்து அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்தால், நீர் இருப்பு மேலும் உயர்ந்து விவசாயம் மற்றும் குடிநீர் தேவைகளுக்கு உதவியாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.