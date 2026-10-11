பின்வாங்க மாட்டோம்: இந்தப் போராட்டம் இத்துடன் நிற்கப் போவதில்லை! - ஜோதிமணி எம்.பி.

சென்னை,
நாங்கள் பயந்து ஓட மாட்டோம். நாங்கள் பின்வாங்க மாட்டோம். இந்தப் போராட்டம் இத்துடன் நிற்கப் போவதில்லை என ஜோதிமணி எம்.பி. தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜோதிமணி வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது;-
அமித்ஷாவின் டெல்லி காவல்துறை தற்போது ஒரு வன்முறைக் கும்பலாக மாறியுள்ளது, ஆர்.எஸ்.எஸ்-பாஜகவின் உண்மையான குண்டர்களுக்குப் பெண்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்த பகிரங்கமாக அனுமதியையும் ஊக்கத்தையும் அளித்து வருகிறது.
நான் முன்பே கூறியது போல, 'மொகாம்போ மோடியும்' அவரது அரசும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அடக்க முற்படுகிறார்களோ, அந்த அளவுக்கு ஜென் இசட் (Gen Z) மற்றும் மாணவர்களின் கோபம் கொதித்தெழும்.
திங்கள்கிழமை, அக்டோபர் 12 அன்று, காங்கிரஸும், ஒட்டுமொத்த இந்திய (INDIA) கூட்டணியும், நாட்டின் இளைஞர்களும் மீண்டும் ஒருமுறை பெருந்திரளாக வீதிகளில் இறங்குவோம். இந்த முறையும் இந்தக்குரல் நாடெங்கிலும் எதிரொலிக்கும்- முன்பை விட சத்தமாக.
அமித்ஷா, உங்களுக்குத் தேவையான அத்தனை காவல்துறையினரை அழைத்து வாருங்கள்- 10 ஆயிரம், 20 ஆயிரம், 40 ஆயிரம். உங்களுக்குத் தேவையான அளவு பாஜக-ஆர்.எஸ்.எஸ் குண்டர்களை அழைத்து வாருங்கள். நாங்கள் பயந்து ஓட மாட்டோம். நாங்கள் பின்வாங்க மாட்டோம். இந்தப் போராட்டம் இத்துடன் நிற்கப் போவதில்லை!
டெல்லி வீதிகளில் நமது அரசியல் சட்டம் துண்டு துண்டாகக் கிழித்தெறியப்படும் போதும், ஜனநாயகம் நசுக்கப்படும் போதும், சட்டத்தின் காவலர்கள் கண்களைக் கட்டிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருக்க முடியாது என்பதை வலியுறுத்த தலைமை நீதிபதியையும் சந்திப்போம்.
அரசியலமைப்புச் சட்டம் சிதைக்கப்படுவதைப் பார்த்துக்கொண்டு நாம் அமைதியாக இருப்போமா? அது ஒருபோதும் நடக்காது. தவறு செய்தவர்களை பொறுப்பேற்க வைப்போம்!
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.