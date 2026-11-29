தி.மு.க. தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினை சந்தித்து பேசுவதற்காக காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே இன்று சென்னைக்கு வருகை தந்துள்ளார். அவருடன், காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் சோனியா காந்தி, மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி ஆகியோர் சென்னைக்கு வருகை தந்துள்ளனர். அவர்களுடன் தெலுங்கானா முதல்-மந்திரி ரேவந்த் ரெட்டி, கர்நாடக முதல்-மந்திரி டி.கே.சிவக்குமார் உள்ளிட்ட 20 பேர் வந்துள்ளனர்.
2 தனி விமானங்களில் சென்னை விமான நிலையம் வந்த அவர்கள் நட்சத்திர விடுதியில் சிறிது நேரம் தங்கி இருந்தனர்.
இந்நிலையில் தற்போது, திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினை சந்தித்து பேச உள்ளனர். இந்த சந்திப்பில், தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு தி.மு.க. அளித்த ஆதரவை மறுபரிசீலனை செய்ய வலியுறுத்தலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதா விவகாரத்தில், நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படுவதற்கு முன்பு, இன்று ஒரு நாளே மீதமுள்ள நிலையில், ஸ்டாலினை சந்தித்து ஆதரவை மறுபரிசீலனை செய்யும்படி வலியுறுத்தப்படும் என கூறப்படுகிறது.