டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப்-1 ரிசல்ட் எப்போது? - வெளியான முக்கிய தகவல்

சென்னை,
தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் (டிஎன்பிஎஸ்சி) நடத்தும் குரூப்-1 முதல்நிலைத் தேர்வு இன்று தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு தேர்வு மையங்களில் அமைதியான முறையில் நடைபெற்றது. ஆயிரக்கணக்கான தேர்வர்கள் ஆர்வமுடன் இந்தத் தேர்வில் பங்கேற்று அரசுப் பணிக்கான முதல் கட்ட போட்டித் தேர்வை எழுதியனர்.
சென்னையில் உள்ள ஒரு தேர்வு மையத்தில் டிஎன்பிஎஸ்சி தலைவர் எஸ்.கே. பிரபாகர் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். தேர்வு நடைபெறும் விதம், தேர்வர்களுக்கான வசதிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் அவர் கேட்டறிந்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எஸ்.கே. பிரபாகர், குரூப்-1 முதல்நிலைத் தேர்வின் முடிவுகள் சுமார் இரண்டு மாதங்களுக்குள் வெளியிடப்படும் என்று தெரிவித்தார். தேர்வுத்தாள்களின் மதிப்பீடு மற்றும் பிற நடைமுறைகள் முடிவடைந்தவுடன் முடிவுகள் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும் என்றும் கூறினார்.
மேலும், முழுமையான தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படும் நேரத்தில் கூடுதல் காலிப் பணியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார். இதனால் தற்போதைய அறிவிப்பில் இடம்பெற்றுள்ள பணியிடங்களுடன் மேலும் சில பணியிடங்கள் சேர்க்கப்படும் வாய்ப்பு இருப்பதாக தேர்வர்கள் எதிர்பார்த்து வருகின்றனர்.
குரூப்-1 முதல்நிலைத் தேர்வில் தகுதி பெறும் தேர்வர்கள் அடுத்த கட்டமான முதன்மை (Main) தேர்வுக்கு அழைக்கப்படுவார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து நேர்முகத் தேர்வு உள்ளிட்ட நடைமுறைகள் மூலம் இறுதி தேர்வு பட்டியல் வெளியிடப்படும்.
இந்நிலையில், குரூப்-1 தேர்வு எழுதியுள்ள தேர்வர்கள் முடிவுகள் வெளியாகும் தேதி மற்றும் அடுத்தகட்ட தேர்வு தொடர்பான அறிவிப்புகளை டிஎன்பிஎஸ்சியின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் மூலம் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.