தமிழக செய்திகள்

காங்கிரஸ் இல்லாமல் இந்தியா கூட்டணி இல்லை - மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி.

மதச்சார்பற்ற கட்சிகளை ஒன்றிணைக்கும் முக்கிய சக்தியாக காங்கிரஸ் தொடர்கிறது என்று மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி. தெரிவித்துள்ளார்.
மாணிக்கம் தாகூர்
கோப்புப்படம்
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சென்னை,

ஜூன் 8-ம் தேதி டெல்லியில் நடைபெறும் "இந்தியா” கூட்டணிக் கூட்டத்தில், காங்கிரஸ் பங்கேற்கும் கூட்டத்தில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் பங்கேற்காது என்று திமுக தலைமைக் கழகம் அறிவித்துள்ளது. மேலும் 'இந்தியா' கூட்டணி தொடங்கியதிலிருந்து அக்கூட்டணியின் மையச் சக்தியாக திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இயங்கியது என்றும் தெரிவித்திருந்தது.

இந்த நிலையில் காங்கிரஸ் இல்லாமல் இந்தியா கூட்டணி இல்லை என்று மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி. தெரிவித்துள்ளார் . இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-

CPM, AAP, TMC மற்றும் பல்வேறு பிற கட்சிகள் மாநில அளவில் காங்கிரஸுடன் அரசியல் கருத்து வேறுபாடுகளை கொண்டிருந்துள்ளன மற்றும் பல்வேறு காலங்களில் எங்களுக்கு எதிராகப் போராடியுள்ளன. இருப்பினும், RSS மற்றும் BJPக்கு எதிரான பெரிய போராட்டத்தில் அவர்களின் பங்கை நாம் மதிக்கிறோம் மற்றும் கவுரவிக்கிறோம். அதனால்தான் பொதுவான ஜனநாயக மற்றும் அரசியலமைப்பு சார்ந்த பிரச்சினைகளில் கட்சிகள் ஒன்றிணைந்துள்ளன.

உங்கள் கொள்கையில் நீங்கள் உண்மையாக நேர்மையாக இருந்தால், மே 4-ம் தேதி 3 மணி முதல் அரசியல் வசதிக்காக உங்கள் கொள்கைகளை ஒருபோதும் சமரசம் செய்ய மாட்டீர்கள்.

காங்கிரஸை கேள்வி கேட்பதற்குப் பதிலாக, BJP-க்கு எதிராக இருப்பதாகக் கூறுபவர்கள் ஏன் எதிர்க்கட்சிகளுடன் உறுதியாக நிற்கத் தயங்குகிறார்கள் என்று கேளுங்கள். பிஜு ஜனதா தளம் இந்தியா கூட்டணியின் கூட்டத்தில் பங்கேற்கத் துணிந்தபோது, அதற்காக காங்கிரஸை அவர்கள் குறை கூறவில்லை.

காங்கிரஸ் கட்சி RSS மற்றும் BJPக்கு எதிராக 100% அர்ப்பணிப்புடன் போராடியுள்ளது பாராளுமன்றத்தில், தெருக்களில், மற்றும் ஒவ்வொரு ஜனநாயக நிறுவனத்திலும். அரசியலமைப்பு, மதச்சார்பின்மை, சமூக நீதி மற்றும் கூட்டாட்சியை பாதுகாப்பதற்காக நாம் அரசியல் விலையையும் செலுத்தியுள்ளோம்.

ஒரு விஷயம் தெளிவாக இருக்கட்டும்: காங்கிரஸ் இல்லாமல் இந்தியா கூட்டணி இல்லை. BJP-RSS திட்டத்திற்கு எதிராக ஜனநாயக மற்றும் மதச்சார்பற்ற கட்சிகளை ஒன்றிணைக்கும் முக்கிய சக்தியாக காங்கிரஸ் தொடர்கிறது.

நாங்கள் எங்கள் லட்சியங்களில் சமரசம் செய்ய மாட்டோம். அவற்றின் பக்கமே உறுதியாக நிற்கிறோம். BJP-யின் B-டீம் எனப்படும் ஜெகன் மோகன் ரெட்டியின் YSRCP இன்னும் கூட்டாளிகளைத் தேடி காத்திருக்கிறது. இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.

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Daily Thanthi
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