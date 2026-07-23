வானிலை செய்திகள்

தமிழகத்தின் 5 இடங்களில் சதம் அடித்த வெயில்!

தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது.
தமிழகத்தின் 5 இடங்களில் சதம் அடித்த வெயில்!
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சென்னை,

தமிழகத்தின் ஒருசில பகுதிகளில் மழை பெய்தாலும், பல்வேறு இடங்களில் வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. பகல் நேரங்களில் மக்கள் வெளியே நடமாட முடியாத அளவுக்கு அனல் காற்று வீசி வருகிறது.

இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் 5 இடங்களில் இன்று 100° பாரன்ஹீட்டை தாண்டி வெப்பம் பதிவானதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் இன்று அதிகபட்சமாக வெப்பநிலை பதிவான இடங்கள் பின்வருமாறு;

  • மதுரை நகரம் – 38.8°C = 101.8°F

  • மதுரை விமான நிலையம் – 39.4°C = 102.9°F

  • பாளையங்கோட்டை – 38.0°C = 100.4°F

  • திருத்தணி – 38.0°C = 100.4°F

  • வேலூர் – 39.4°C = 102.9°F

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