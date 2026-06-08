தமிழகத்தின் 9 இடங்களில் சதமடித்த வெயில்

சென்னை,
தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்தாலும், சில பகுதிகளில் கோடை வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. பகல் நேரங்களில் மக்கள் வெளியே நடமாட முடியாத அளவுக்கு அனல் காற்று வீசி வருகிறது.
இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் 9 இடங்களில் இன்று 100° பாரன்ஹீட்டை தாண்டி வெப்பம் பதிவானதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் இன்று அதிகபட்சமாக வெப்பநிலை பதிவான இடங்கள் பின்வருமாறு;
பரங்கிப்பேட்டை, கடலூர் 102.92° பாரன்ஹீட், வேலூர் 102.74° பாரன்ஹீட், திருத்தணி, தொண்டி, நுங்கம்பாக்கத்தில் 102.2° பாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது. நாகை 102.02° பாரன்ஹீட், தஞ்சாவூர் 100.4° பாரன்ஹீட் மற்றும் புதுச்சேரி 101.84° பாரன்ஹீட், காரைக்கால் 100.04° பாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது.