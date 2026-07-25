வானிலை செய்திகள்

தமிழகத்தில் 10 இடங்களில் சதம் அடித்த வெயில்!

தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது.
தமிழகத்தில் 10 இடங்களில் சதம் அடித்த வெயில்!
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சென்னை,

தமிழகத்தின் ஒருசில பகுதிகளில் மழை பெய்தாலும், பல்வேறு இடங்களில் வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. பகல் நேரங்களில் மக்கள் வெளியே நடமாட முடியாத அளவுக்கு அனல் காற்று வீசி வருகிறது.

இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் 10 இடங்களில் இன்று 100° பாரன்ஹீட்டை தாண்டி வெப்பம் பதிவானதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் இன்று அதிகபட்சமாக வெப்பநிலை பதிவான இடங்கள் பின்வருமாறு;

  1. சென்னை மீனம்பாக்கம் – 37.8°C = 100.0°F

  2. ஈரோடு – 39.0°C = 102.2°F

  3. கரூர் (பரமத்தி) – 38.0°C = 100.4°F

  4. மதுரை நகரம் – 39.2°C = 102.6°F

  5. மதுரை விமான நிலையம் – 40.5°C = 104.9°F

  6. நாகப்பட்டினம் – 38.2°C = 100.8°F

  7. பாளையங்கோட்டை – 39.6°C = 103.3°F

  8. தஞ்சாவூர் – 38.0°C = 100.4°F

  9. திருச்சி – 40.1°C = 104.2°F

  10. வேலூர் – 38.2°C = 100.8°F

வெயில்
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