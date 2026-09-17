வானிலை செய்திகள்

தமிழகத்தில் 9 இடங்களில் சதம் அடித்த வெயில்..!

அதிகபட்சமாக திருச்சியில் 103.1 டிகிரி பாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது.
தமிழகத்தில் 9 இடங்களில் சதம் அடித்த வெயில்..!
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சென்னை,

தமிழகத்தின் ஒருசில பகுதிகளில் மழை பெய்தாலும், பல்வேறு இடங்களில் வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. பகல் நேரங்களில் மக்கள் வெளியே நடமாட முடியாத அளவுக்கு அனல் காற்று வீசி வருகிறது. இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் 9 இடங்களில் இன்று 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டை தாண்டி வெப்பம் பதிவானதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

அதன்படி தமிழகத்தில் இன்று அதிகமாக வெப்பநிலை பதிவான இடங்கள் வருமாறு:-

  1. சென்னை நுங்கம்பாக்கம் - 100.58

  2. சென்னை மீனம்பாக்கம் - 101.3

  3. மதுரை விமான நிலையம் - 100.4

  4. நாகப்பட்டினம் - 101.3

  5. பாளையங்கோட்டை - 100.58

  6. தஞ்சாவூர் - 100.4

  7. திருச்சி - 103.1

  8. திருத்தணி - 102.2

  9. வேலூர் - 102.38

வெயில்
Temperature
Tamilnadu Temperature
High Temperature
வெயில் தாக்கம்
வெயில் சதம்
கடும் வெயில்
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Daily Thanthi
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