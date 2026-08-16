வானிலை செய்திகள்

தமிழகத்தின் 8 இடங்களில் சதம் அடித்த வெயில்!

8 இடங்களில் இன்று 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டை தாண்டி வெப்பம் பதிவாகி உள்ளது.
தமிழகத்தின் 8 இடங்களில் சதம் அடித்த வெயில்!
Published on

சென்னை,

தமிழகத்தின் ஒருசில பகுதிகளில் மழை பெய்தாலும், பல்வேறு இடங்களில் வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. பகல் நேரங்களில் மக்கள் வெளியே நடமாட முடியாத அளவுக்கு அனல் காற்று வீசி வருகிறது. இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் 8 இடங்களில் இன்று 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டை தாண்டி வெப்பம் பதிவானதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

அதன்படி தமிழகத்தில் இன்று அதிகமாக வெப்பநிலை பதிவான இடங்கள் வருமாறு:

  1. ஈரோடு – 100.4°F

  2. கரூர் பரமத்தி – 101.3°F

  3. மதுரை விமான நிலையம் – 102.2°F

  4. நாகப்பட்டினம் – 100.2°F

  5. பாளையங்கோட்டை – 100.6°F

  6. திருச்சி – 103.5°F

  7. திருத்தணி – 100.4°F

  8. வேலூர் – 102.6°F

வெயில்
Temperature
Tamilnadu Temperature
Temperature rise
வெயில் கொடுமை
வெயில் சதம்
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com