வானிலை செய்திகள்

தமிழகத்தில் 5 இடங்களில் சதம் அடித்த வெயில்!

தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில் கோடை வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது.
வெயில்
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சென்னை,

தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்தாலும், சில பகுதிகளில் கோடை வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. பகல் நேரங்களில் மக்கள் வெளியே நடமாட முடியாத அளவுக்கு அனல் காற்று வீசி வருகிறது. இந்த நிலையில், தமிழகத்தின் 5 இடங்களில் 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டை தாண்டி வெப்பம் பதிவானதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு;

வெயில் அளவு

  1. ஈரோடு – 100.04 டிகிரி பாரன்ஹீட்

  2. மதுரை விமான நிலையம் – 100.4 டிகிரி பாரன்ஹீட்

  3. நாகப்பட்டினம் – 100.2 டிகிரி பாரன்ஹீட்

  4. தஞ்சாவூர் – 100.4 டிகிரி பாரன்ஹீட்

  5. திருச்சி – 101.3 டிகிரி பாரன்ஹீட்

வெயில்
Temperature
Tamilnadu Temperature
High Temperature
வெயில் தாக்கம்
வெயில் கொடுமை
வெயில் அளவு
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Daily Thanthi
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