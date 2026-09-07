102 வயது மூதாட்டியின் சாதனை: புதிதாக கட்டப்பட்ட சர்வதேச பாலத்தை நடந்து கடந்து பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம்

ஒட்டாவா,
கனடா நாட்டைச் சேர்ந்த 102 வயது மூதாட்டி ஒருவர், தனது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடும் விதமாக கனடா மற்றும் அமெரிக்காவை இணைக்கும் புதிய சர்வதேச பாலத்தை நடந்து கடந்து தனது நீண்ட நாள் ஆசையை நிறைவேற்றியுள்ளார். இந்த நெகிழ்ச்சியான மற்றும் ஊக்கமளிக்கும் செய்தி தற்போது சமூக வலைதளங்களில் உலக அளவில் வைரலாகி வருகிறது.
கனடாவின் ஒன்டாரியோ மாகாணத்தில் உள்ள வின்ட்சர் நகரத்தைச் சேர்ந்த மூதாட்டி ரீட்டா ஜார்ஜெப் (வயது 102). அவர் கடந்த மாதம் 28-ந்தேதி அன்று தனது 102-வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடினார். உண்மையில், அவர் தனது 100-வது பிறந்தநாளின் போதே வின்ட்சர் மற்றும் அமெரிக்காவின் டெட்ராய்ட் நகரங்களை இணைக்கும் புதிய கார்டி ஹோவ் சர்வதேச பாலத்தில் நடக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டிருந்தார்.
ஆனால், பாலத்தின் கட்டுமானப் பணிகள் 2 ஆண்டுகள் தாமதமானதால், அவரது இந்த கனவு தள்ளிப்போனது. இருப்பினும், தனது இலக்கை ரீட்டா கைவிடவில்லை. இந்த நிலையில் கடந்த 1-ந்தேதி பாலத்தின் ஒரு பகுதி பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்பட்டதும், அவர் தனது குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் அங்கு சென்றார்.
பாலத்தில் நடக்கத் தொடங்கியபோது, அவரது நண்பர்கள் அவருக்கு உதவ முன்வந்தனர். ஆனால், "நானே நடக்கிறேன், எனக்கு எந்த உதவியும் வேண்டாம். நான் தடுமாறினால் மட்டும் அருகில் இருங்கள்" என்று கூறி, ஒட்டுமொத்த குழுவையும் அவரே முன்னின்று வழிநடத்திச் சென்றார். பாலத்தின் மேல் ஏறுவது கடினமான மேடாக இருந்தபோதிலும், அவர் சற்றும் சோர்வடையாமல் நடந்து காட்டியது அங்கு வந்திருந்த மற்ற பாதசாரிகளையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது.
ரீட்டா தனது சிறுவயது நினைவுகளைப் பகிர்ந்துகொண்டபோது, 1929-ம் ஆண்டில் அதே பகுதியில் கட்டப்பட்ட வரலாற்று சிறப்புமிக்க 'அம்பாசிடர் பாலம்' திறக்கப்பட்டபோது, தனக்கு 7 வயது என்றும், அங்கு பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் கூடியிருந்ததை தான் பார்த்ததாகவும் நினைவு கூர்ந்தார்.
தற்போது, 90 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கடந்து, அதே பகுதியில் கட்டப்பட்டுள்ள மற்றொரு பிரம்மாண்ட பாலத்தில் அவர் நடந்து புதிய சாதனையைப் படைத்துள்ளார். இந்தப் பாலத்தின் பொறியியல் வடிவமைப்பு தனக்கு மிகவும் பிடித்துள்ளதாக குறிப்பிட்ட அவர், இந்த நடைப்பயணம் ஒரு அற்புதமான அனுபவம் என்றும் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த வரலாற்று நடைப்பயணத்தை வெற்றிகரமாக முடித்த ரீட்டாவிடம், செய்தியாளர்கள் "உங்களது 103-வது பிறந்தநாள் ஆசை என்ன?" என்று கேட்டனர். அதற்கு அவர் சிரித்துக்கொண்டே, "அடுத்த பிறந்தநாள் வரை நான் உயிரோடு ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும், அதுவே என் ஆசை" என்று மிக எளிமையாக பதிலளித்தார். வயது என்பது வெறும் எண்தான் என்பதை நிரூபித்துள்ள ரீட்டாவின் இந்தச் சாதனை, சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பலருக்கும் ஊக்கத்தை அளித்து வருகிறது.