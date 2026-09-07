உலக செய்திகள்

மியாமி விமான நிலையத்தில் பயங்கர விபத்து... அமேசான் சரக்கு விமானம் தீப்பிடித்து 5 பேர் பலி

இந்த விபத்து காரணமாக மியாமி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் விமானப் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
அமேசான் சரக்கு விமானம்
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மியாமி,

அமெரிக்காவின் மியாமி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் அமேசான் நிறுவனத்தின் சரக்கு விமானம் ஒன்று ஓடுபாதையை விட்டு விலகிச் சென்று வாகனங்கள் மீது மோதிய விபத்தில் 5 பேர் உயிரிழந்தனர்.

ஓடுபாதையை விட்டு விலகிய விமானம்

போர்ட்டோ ரிகோவின் சான் ஜுவான் நகரில் இருந்து வந்த அமேசான் சரக்கு விமானம், மியாமி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கும்போது ஓடுபாதையை விட்டு விலகியது. அப்போது விமானம் அருகில் இருந்த வாகனங்கள் மீது மோதியதில் விபத்துக்குள்ளாகி தீப்பிடித்து.

5 பேர் பலி; 5 பேர் காயம்

இந்த விபத்தில் 5 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும், 5 பேர் காயமடைந்தனர். அவர்கள் தற்போது மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

இதனையடுத்து, விபத்துக்கான காரணம் குறித்து அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

விமான சேவைகள் பாதிப்பு

இந்த விபத்து காரணமாக மியாமி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் விமானப் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. பல விமானங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டன.

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Daily Thanthi
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