உலக செய்திகள்

வாட்ஸ் அப்பில் விரைவில் வரும் அசத்தலான அம்சங்கள்

பயனர்களின் அனுபவத்தை மேம்படுத்தும் புதிய அம்சங்களை அறிமுகப்படுத்த வாட்ஸ் அப் திட்டமிட்டுள்ளது.
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குறுஞ்செய்தி அனுப்பும் செயலியாக அறிமுகமான வாட்ஸ் அப், தற்போது உலகின் மிகவும் பிரபலமான தகவல் தொடர்பு தளங்களில் ஒன்றாக வளர்ந்துள்ளது. ஸ்மார்ட்போன் பயன்படுத்துவோரின் அன்றாட வாழ்க்கையில் தவிர்க்க முடியாத செயலியாக மாறியுள்ள வாட்ஸ் அப்பை இந்தியாவில் மட்டும் கோடிக்கணக்கானோர் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

மெட்டா நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான இந்த செயலியை உலகம் முழுவதும் சுமார் 300 கோடிக்கும் அதிகமானோர் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். குறுஞ்செய்தி, புகைப்படம், காணொளி, ஒலிப்பதிவு மற்றும் குரல், காணொளி அழைப்புகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகளை வழங்குவதால் இந்த தளம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

தகவல் பரிமாற்றத்தின் முக்கிய தளமாக மாறிய வாட்ஸ் அப்

பள்ளிகள், கல்லூரிகள், அலுவலகங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட பயன்பாடுகள் என பல்வேறு துறைகளில் தகவல் பரிமாற்றத்திற்கான முக்கிய தளமாக வாட்ஸ் அப் திகழ்கிறது. தனிநபர் உரையாடல்கள் மட்டுமின்றி, குழு உரையாடல்களுக்கும் இந்த செயலி பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. பயனர்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தொடர்ந்து புதிய வசதிகளை அறிமுகப்படுத்தி வரும் வாட்ஸ் அப், தகவல் தொடர்பை மேலும் எளிமையாக்கும் நோக்கில் பல்வேறு மேம்பாடுகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.

விரைவில் அறிமுகமாகும் புதிய வசதிகள்

அந்த வகையில், பயனர்களின் அனுபவத்தை மேம்படுத்தும் புதிய அம்சங்களை அறிமுகப்படுத்த வாட்ஸ் அப் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. குரூப் வாய்ஸ் கால், வீடியோ கால்களில் ஸ்கிரீன் ஷேரிங், கால் லிங்குகள், எண்ட்-டு-எண்ட் என்க்ரிப்ஷன் உள்ளிட்ட வசதிகள் இதில் இடம்பெறலாம் என கூறப்படுகிறது.

இந்த புதிய அம்சங்கள் தற்போது சோதனை கட்டத்தில் இருப்பதாகவும், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில பயனர்களுக்கு பீட்டா வெர்ஷனில் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. விரைவில் அனைத்து பயனர்களுக்கும் இந்த வசதிகள் அறிமுகப்படுத்தப்படலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.

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Daily Thanthi
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