பெல்ஜியம் உயிரியல் பூங்காவில் விலங்குகளுக்கு பூசணிக்காய்க்குள் மறைத்து உணவு... என்ன ஸ்பெஷல்..?

பிரசெல்சு,
ஹாலோவீன் பண்டிகையை முன்னிட்டு பெல்ஜியத்தில் உள்ள உலகப் புகழ்பெற்ற ‘பைரி டைசா’ வனவிலங்கு பூங்காவில், அங்குள்ள விலங்குகளுக்கு பூசணிக்காய்களைக் கொண்டு சிறப்பு விருந்து அளிக்கப்பட்டது. பூசணிக்காய்களுக்குள் அவற்றுக்குப் பிடித்தமான உணவுகளை மறைத்து வைத்து வழங்கப்பட்ட இந்த விநோத விருந்தை, விலங்குகள் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் ரசித்து ருசித்தன.
பெல்ஜியம் நாட்டின் புருசெலெட் பகுதியில் உலகப் புகழ்பெற்ற ‘பைரி டைசா’ வனவிலங்கு பூங்கா அமைந்துள்ளது. இந்த பூங்காவில் கடந்த 27-ம் தேதி அன்று சிறப்பு ஹாலோவீன் பண்டிகை நடைபெற்றது. இந்த சிறப்பு நிகழ்வில், பூங்காவில் உள்ள கரடிகள், குரங்குகள், நீர்யானைகள் மற்றும் பல்வேறு விலங்குகளுக்கு பெரிய பூசணிக்காய்கள் வழங்கப்பட்டன. சில விலங்குகள் பூசணிக்காய்களை பந்தைப் போல உருட்டி விளையாடியும், சில விலங்குகள் அவற்றை ஒரே அடியில் உடைத்தும் அதற்குள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த பழங்கள் மற்றும் இறைச்சிகளை தேடிக் கண்டுபிடித்து சாப்பிட்டன.
இது குறித்து பூங்கா நிர்வாகத்தினர் கூறுகையில், "இது வெறும் கொண்டாட்டம் மட்டுமல்ல; கூண்டுகளில் இருக்கும் விலங்குகளின் இயற்கையான மோப்பத் திறன், உணவைத் தேடும் குணம் மற்றும் சுறுசுறுப்பைத் தூண்டுவதற்காக வழங்கப்படும் 'விலங்கு வளம் மேம்பாட்டு' பயிற்சியின் ஒரு பகுதியாகும்" எனத் தெரிவித்தனர்.
பூசணிக்காய்களுடன் விலங்குகள் செய்த சுட்டித்தனமான லீலைகளும், உணவை ரசித்து சாப்பிட்ட காட்சிகளும் பூங்காவிற்கு வந்திருந்த பார்வையாளர்களைப் பெரிதும் கவர்ந்தன. ஹாலோவீன் பண்டிகைக் காலத்தையொட்டி, இந்த பூங்காவில் நவம்பர் 8-ம் தேதி வரை பல்வேறு சிறப்புப் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளுக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. விலங்குகள் செய்த சுட்டித்தனமான லீலைகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகின்றன.