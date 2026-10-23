காலை இழந்த முன்னாள் கோப்ரா கமாண்டோ: ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கம் வென்று உலக சாதனை!

டோக்கியோ,
மாவோயிஸ்டுகளுக்கு எதிரான போரில் தனது இடது பாதத்தை இழந்த மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படையின் முன்னாள் கோப்ரா கமாண்டோ வீரர் தோமன் குமார் தாராம், ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியில் வில்வித்தையில் தங்கப் பதக்கம் வென்று உலக சாதனை படைத்துள்ளார்.
சத்தீஸ்கரைச் சேர்ந்தவர் தோமன் குமார் தாராம் (வயது 31). இவர் மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படையின் சிறப்புப் பிரிவான கோப்ரா படையில் கமாண்டோவாகப் பணியாற்றினார். இந்த நிலையில் கடந்த 2022-ம் ஆண்டு பிப்ரவரியில் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் லோஹர்தகாவில் மாவோயிஸ்டுகளுக்கு எதிராக நடந்த தேடுதல் வேட்டையின் போது, அழுத்தப்பட்ட ஐஇடி வெடிகுண்டு வெடித்ததில் அவரது இடது பாதம் துண்டிக்கப்பட்டது. இந்த பெரும் விபத்துக்கு பிறகு, அவர் வில்வித்தை விளையாட்டைக் கையில் எடுத்தார்.
விபத்து நடந்த 4 ஆண்டுகளுக்குள் தீவிர பயிற்சி பெற்று சர்வதேச களத்திற்கு முன்னேறினார். இதையடுத்து நேற்று (வியாழக்கிழமை) ஜப்பான் நாட்டில் உள்ள நகோயா பகுதியில் ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டி நடைபெற்றது. இதில் தோமன் குமார், கலப்பு இரட்டையர் காம்பவுண்ட் வில்வித்தை போட்டியில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை ஷீத்தல் தேவியுடன் இணைந்து போட்டியிட்டார்.
தகுதிச் சுற்றில் இந்த ஜோடி 1,402 புள்ளிகள் குவித்து புதிய உலக சாதனை படைத்தது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான இறுதிப் போட்டியில், இந்தோனேசிய ஜோடியுடன் கடுமையாகப் போராடி 151-148 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வீழ்த்தி வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினர்.
ராணுவ சீருடையில் நாட்டுக்காகப் போராடி ஒரு காலை இழந்த நிலையிலும், விளையாட்டு ஆடையில் நாட்டின் தேசியக் கொடியை உலக அரங்கில் உயரப் பறக்கவிட்டுள்ள தோமன் குமாரின் இந்த சாதனை, நாடு முழுவதும் உள்ள பலருக்கும் பெரும் உத்வேகத்தை அளித்துள்ளது.