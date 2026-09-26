செக் குடியரசு நாட்டில் வரலாற்று தருணம்: சிறுத்தை 5 குட்டிகளை ஈன்று சாதனை

பிராக்,
ஐரோப்பாவில் செக் குடியரசு நாட்டின் புகழ்பெற்ற பிராக் மிருகக்காட்சிசாலையில் 'டேனெரிஸ்' என்ற பெண் சிறுத்தை ஒரே பிரசவத்தில் 5 குட்டிகளை ஈன்று சாதனை படைத்துள்ளது.
பிரசவித்த சில நாட்களிலேயே பிராக் நகரில் பயங்கர புயல் மற்றும் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. காற்றில் அடைப்புகள் சேதமடைந்த நிலையிலும், முதல்முறை தாயான டேனெரிஸ் சிறுத்தை, தனது 4 ஆண் குட்டிகளையும், 1 பெண் குட்டியையும் மழையில் நனையாமல் தன் உடலால் மூடி பாதுகாத்தது.
குட்டிகளின் உடலில் இருந்த தண்ணீரை நாவால் நக்கி துடைத்து, பாசப் போராட்டம் நடத்தி ஐந்து குட்டிகளையும் அது உயிரோடு காப்பாற்றியது.
இதற்கிடையே, ஆகஸ்ட் மாதத்தில் தாய் சிறுத்தைக்கு திடீரென கடுமையான குடல் தொற்று ஏற்பட்டு உயிருக்கு ஆபத்தான நிலை உருவானது. மிருகக்காட்சிசாலை மருத்துவர்கள் குழு 24 மணி நேரமும் தீவிர சிகிச்சை அளித்து தாய் சிறுத்தையை குணப்படுத்தினர்.
தற்போது செப்டம்பர் மாத நிலவரப்படி, தாய் சிறுத்தையும் அதன் 5 குட்டிகளும் பூரண குணமடைந்து, மிகுந்த சுறுசுறுப்புடன் துள்ளிக்குதித்து விளையாடி வருவதாக பூங்கா நிர்வாகம் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளது.
உலகிலேயே சிறுத்தைகள் இனம் அழிந்து வரும் நிலையில், ஐரோப்பாவில் நிகழ்ந்த இந்த 5 குட்டிகளின் பிறப்பு வனவிலங்கு ஆர்வலர்களை பெரும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.