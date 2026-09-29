உலக செய்திகள்

உயிர் காக்கும் மருந்துகளுக்கு இறக்குமதி வரி விலக்கு - அமெரிக்கா அறிவிப்பு

அமெரிக்காவின் இந்த நடவடிக்கையால் இந்திய மருந்து நிறுவனங்களுக்குத் தகுந்த நிவாரணம் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அமெரிக்கா அறிவிப்பு
இறக்குமதி வரி விலக்கு
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புதுடெல்லி,

அமெரிக்கா காப்புரிமை பெற்ற சில மருந்து இறக்குமதி மீது 100 சதவீத சுங்க வரியை விதிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. எனினும், அரிய நோய்கள், கருவுறாமை, புற்றுநோய் மற்றும் பிற தீவிர உடல்நலப் பிரச்சினைகளுக்கு ச் சிகிச்சையளிக்கப் பயன்படும் பல சிறப்பு மருந்துகளுக்கு இந்த வரி விலக்கு பொருந்தும் எனஅறிவிக்கப் பட்டுள்ளது.

புதிய விதிமுறைகளின் கீழ், தகுதிவாய்ந்த சிறப்பு மருந்துகள் மற்றும் மூலப் பொருட்களைச் சுங்கவரி யின்றி அனுமதிக்கக் கூடிய 20 அதிகாரவரம்புகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாகும்.

அமெரிக்கா தனது சுங்க வரி விதிப்பைச் செப்டம்பர் 29 முதல் நடைமுறைக்குக் கொண்டுவரும் நிலையில் இந்த விலக்கு அமலுக்குவருகிறது.

அரிய நோய்களுக்கான மருந்துகள், மனித ரத்த பிளாஸ்மாகூறுகள், கருவுறுதல் மருந்துகள் மற்றும் நவீன புற்றுநோய் சிகிச்சைப் பொருட்கள் ஆகியவற்றுக்கு இந்த விலக்கு பொருந்தும். அமெரிக்காவின் இந்த நடவடிக்கையால் இந்திய மருந்து நிறுவனங்களுக்குத் தகுந்த நிவாரணம் கிடைக்கும்.

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Daily Thanthi
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