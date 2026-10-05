ரஷியாவில் இளம்பெண் மர்ம மரணம்: பிளேக் நோய் காரணமா? - அதிர்ச்சி தகவல்

மாஸ்கோ,
ரஷியாவின் சைபீரியாவில் உள்ள பிளேக் தடுப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய 28 வயது பெண் ஆய்வாளர் கடுமையான நோய் பாதிப்பால் உயிரிழந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவருடன் தொடர்பில் இருந்ததாகக் கருதப்படும் சுமார் 200 பேர் மருத்துவக் கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவருக்கு பிளேக் நோய் ஏற்பட்டதா என்பது குறித்து ரஷிய அதிகாரிகள் இதுவரை உறுதி செய்யவில்லை.
இர்குட்ஸ்க் பிளேக் தடுப்பு நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய தர்யா ஷிபிலோவா (28), செப்டம்பர் 29-ஆம் தேதி கடுமையான நிமோனியா அறிகுறிகளுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அவருக்கு செயற்கை சுவாசக் கருவி பொருத்தப்பட்ட நிலையில், இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு அவர் உயிரிழந்தார்.
ரஷியாவின் பொது சுகாதாரக் கண்காணிப்பு அமைப்பு (Rospotrebnadzor), அவரது உடல்நிலையை "அறியப்படாத காரணத்தால் ஏற்பட்ட நிமோனியா" எனக் குறிப்பிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், அவர் பணிபுரிந்த துறையுடன் தொடர்புடைய எந்த நுண்ணுயிரிகளும் அவரது உடலில் கண்டறியப்படவில்லை என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மருத்துவர்களிடம், உயிருள்ள பாக்டீரியாக்கள் இருந்த சோதனைக் குழாய் ஒன்று தற்செயலாக உடைந்ததாக அவர் தெரிவித்ததாக சில ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.
இதனால், அவர் பணியாற்றிய ஆய்வகத்தில் ஆபத்தான நோய்க்கிருமிகளுடன் தொடர்புடைய விபத்து ஏதேனும் நிகழ்ந்ததா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
ஷிபிலோவாவுடன் தொடர்பில் இருந்திருக்கக்கூடியவர்களை அடையாளம் காணும் நடவடிக்கையை ரஷிய அதிகாரிகள் உடனடியாக மேற்கொண்டனர்.
அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட ஷெலெகோவ் மருத்துவமனையில் சுமார் 200 பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு மருத்துவக் கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக சில உள்ளூர் ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன. அந்தப் பிராந்தியத்தில் உள்ள மேலும் மூன்று மருத்துவமனைகளிலும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
எனினும், இதுவரை கண்காணிப்பில் உள்ள எவருக்கும் அறிகுறிகள் தென்படவில்லை என்றும், அவர்களிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனைகள் எதிர்மறையாக வந்துள்ளதாகவும் இர்குட்ஸ்க் கவர்னர் இகோர் கோப்செவ் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தச் சம்பவத்தில் முக்கிய கேள்வியாக இருப்பது, ஷிபிலோவாவின் மரணத்துக்கு பிளேக் நோய் காரணமா என்பதுதான்.
ஆனால் ரஷியாவின் சுகாதாரக் கண்காணிப்பு அமைப்பு இதுவரை பிளேக் நோய் இருப்பதை உறுதி செய்யவில்லை.
முன்னாள் சுகாதார அதிகாரியான ஜெனடி ஒனிஷ்செங்கோ, இந்தத் தொற்று பிளேக் நோயாக இருப்பதற்கான வாய்ப்பு குறைவு எனத் தெரிவித்ததாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
பிளேக் மற்றும் பிற ஆபத்தான தொற்று நோய்கள் தொடர்பாக ஆய்வு மேற்கொள்ளும் நிறுவனத்தில் ஷிபிலோவா பணியாற்றியதால், அவரது மரணம் கூடுதல் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.
உயிருள்ள பாக்டீரியாக்கள் இருந்த சோதனைக் குழாய் உடைந்ததாகக் கூறப்படும் தகவலும் சந்தேகங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இருப்பினும், இத்தகவல் அதிகாரப்பூர்வமாக முழுமையாக உறுதி செய்யப்படவில்லை.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பல்வேறு முரண்பட்ட தகவல்கள் வெளியாகி வருவதால், பொதுமக்கள் அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களை மட்டுமே நம்ப வேண்டும் என உள்ளூர் நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
ரஷியாவின் தலைமை அரசு சுகாதார அதிகாரி அன்னா போபோவா, நிலைமையை நேரில் கண்காணிப்பதற்காக மாஸ்கோவிலிருந்து சைபீரியா சென்றுள்ளார். சந்தேகத்துக்குரிய "மிகவும் ஆபத்தான தொற்று நோய்" தொடர்பான தகவல் கிடைத்ததைத் தொடர்ந்து அவசர சுகாதாரக் கூட்டமும் நடத்தப்பட்டுள்ளது.
ஆய்வகத்திற்கு அருகில் உள்ள அலுமினிய ஆலையிலும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஊழியர்கள் முகக்கவசம் அணிய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. எனினும், வதந்திகள் மற்றும் உறுதி செய்யப்படாத தகவல்களை பொதுமக்கள் நம்ப வேண்டாம் என்று ஆலை நிர்வாகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
யெர்சினியா பெஸ்டிஸ் என்ற பாக்டீரியாவால் பிளேக் நோய் ஏற்படுகிறது. இதில் நுரையீரலைப் பாதிக்கும் நிமோனிக் பிளேக் மிகவும் ஆபத்தான வடிவங்களில் ஒன்றாகும்.
பொதுவாக காய்ச்சல், தலைவலி, உடல் பலவீனம், மூச்சுத்திணறல், நெஞ்சுவலி மற்றும் இருமல் போன்ற அறிகுறிகள் ஏற்படலாம். சிகிச்சையின்றி விட்டால் உயிரிழப்பு ஏற்படும் அபாயம் அதிகம். எனினும், ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து உரிய ஆன்டிபயாடிக் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டால் குணப்படுத்த முடியும்.
ஒருபுறம் பிளேக் நோய் இருக்கலாம் என்ற கருத்தும், மறுபுறம் அது பிளேக் அல்ல என்ற அதிகாரப்பூர்வ மற்றும் நிபுணர் கருத்துகளும் வெளியாகி வருகின்றன. இதனால் ஷிபிலோவாவின் மரணத்துக்கான உண்மையான காரணம் குறித்து குழப்பம் நீடிக்கிறது.
ஆய்வகத்தில் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படும் சம்பவம், உயிருள்ள பாக்டீரியா தொடர்பான தகவல் மற்றும் சுமார் 200 பேர் மருத்துவக் கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டிருப்பது ஆகியவை இந்த விவகாரத்தில் கூடுதல் கவனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இருப்பினும், இதுவரை பிளேக் பரவல் ஏற்பட்டதற்கான ஆதாரம் எதுவும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படவில்லை.