நேபாள வெள்ளம்; இன்றுடன் ஒரு மாதம் முடிவு - 85 தமிழர்கள் மாயம்

காத்மாண்டு,
நேபாளத்தில் பெருவெள்ளம் ஏற்பட்டு இன்றுடன் ஒரு மாதம் முடிந்துள்ளது. இந்த வெள்ளத்தில் சிக்கி மாயமான 85 தமிழர்கள் குறித்த தகவல்கள் இதுவரை கிடைக்கவில்லை.
இமயமலை பிராந்தியத்தில் நேபாள-திபெத் எல்லைக்கு அருகே கடந்த ஆகஸ்ட் 26-ந்தேதி பனிப்பாறை உடைந்து போடேகோஷி நதியில் பயங்கர வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இந்த வெள்ளப்பெருக்கால் மத்திய மற்றும் வடக்கு நேபாளத்தில் கடுமையான சேதங்கள் ஏற்பட்டன. பெருவெள்ளத்துடன் வந்த சேறும், சகதியும் உள்கட்டமைப்புகளை முற்றிலும் சீரழித்தன.
நேபாளம் மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த உலகையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்திய இந்த பேரிடரில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அடித்துச் செல்லப்பட்டனர். திரிசூலி 3ஏ என்ற நீர்மின் திட்ட சுரங்கப் பாதைக்குள் தடிமனான சேறு மற்றும் இடிபாடுகளுக்கு இடையே பல தொழிலாளர்கள் சிக்கிக்கொண்டனர். வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டு காணாமல் போனவர்களை தேடும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்தது.
இதில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து நேபாளத்திற்கு சென்ற 305 பேரில் 220 பேர் மீட்கப்பட்டு பத்திரமாக தாயகம் திரும்பியுள்ளனர். மீதமுள்ள 85 பேர் மாயமாகியுள்ள நிலையில், அவர்கள் பற்றிய உறுதியான தகவல் எதுவும் இதுவரை கிடைக்கவில்லை. இதனால் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அவர்களது உறவினர்கள் கவலையில் ஆழ்ந்துள்ளனர். அவர்கள் இது தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி சென்னையில் அரசு அதிகாரிகள், அமைச்சர்களை சந்தித்து கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
மாயமானவர்களை அடையாளம் காணும் பணிகளை விரைவுபடுத்தும் வகையில் அவர்களது நெருங்கிய உறவினர்களிடம் இருந்து டி.என்.ஏ. மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு நேபாள அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதற்கிடையே, மாயமான 85 தமிழர்களை கண்டுபிடிக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து மத்திய மற்றும் தமிழக அரசுகள் நிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என சென்னை ஐகோர்ட்டு உத்தரவிட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.