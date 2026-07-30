எக்ஸ் செயலியில் புதிய வசதி: அமெரிக்காவில் பயனர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்த எலான் மஸ்க்

எக்ஸ் தளத்தை அனைத்து பயன்பாட்டிற்குமான செயலியாக மாற்றும் முயற்சியின் முக்கிய கட்டமாக, "எக்ஸ் மனி" என்ற புதிய நிதி சேவையை அமெரிக்காவில் எலான் மஸ்க் அறிமுகம் செய்துள்ளார். தற்போது இந்த சேவை அமெரிக்காவில் உள்ள எக்ஸ் பிரீமியம் மற்றும் பிரீமியம் பிளஸ் சந்தாதாரர்களுக்கு மட்டும் வழங்கப்படுகிறது. எக்ஸ் செயலியில் இருந்தபடியே பயனர்கள் வைப்புக் கணக்கு தொடங்குதல், ஒருவருக்கொருவர் உடனடி பணப் பரிமாற்றம், மின்கட்டணம் உள்ளிட்ட பில்களை செலுத்துதல், வங்கி பணப் பரிமாற்றம், காசோலை அனுப்புதல் போன்ற பல்வேறு நிதி சேவைகளை பயன்படுத்த முடியும். எக்ஸ் மனி சேவையில் தகுதியான பரிவர்த்தனைகளுக்கு 3 சதவீத கேஷ்பேக் வழங்கப்படுகிறது.
எக்ஸ் மனி மூலம் பயனர்கள் அமெரிக்காவின் கிராஸ் ரிவர் வங்கியில் வைப்புக் கணக்கு தொடங்க முடியும். அதோடு, எக்ஸ் பயனர்களுக்கிடையே எந்தக் கட்டணமும் இல்லாமல் உடனடி பணப் பரிமாற்றம், நேரடி சம்பள வரவு, பில் கட்டணம், அஞ்சல் மூலம் காசோலை அனுப்புதல் மற்றும் கட்டணமில்லா ஏடிஎம் பணம் எடுக்கும் வசதிகளும் ஒரே சேவையின் கீழ் வழங்கப்படுகின்றன.
இந்த புதிய சேவையின் மூலம் சமூக வலைதளத்தைத் தாண்டி, நிதி சேவைகளையும் ஒரே செயலியில் வழங்கும் "எல்லாவற்றிற்குமான செயலி" என்ற தனது நீண்டகால இலக்கை எலான் மஸ்க் நடைமுறைப்படுத்தும் முயற்சியை மேலும் முன்னெடுத்துள்ளார். அமெரிக்காவில் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டால் படிப்படியாக இதனை மேலும் பல நாடுகளுக்கு விரிவு படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.