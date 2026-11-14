‘என்விடியா’ நிறுவன இந்திய ஊழியர்களுக்கு ரூ.5,000 கோடி இழப்பு

அமெரிக்காவின் முன்னணி சிப் தயாரிப்பு நிறுவனமான என்விடியாவின் பங்கு விலை சரிவடைந்துள்ளதால், அந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் இந்திய ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கவிருந்த பங்கு ஆதாயத்தில் சுமார் ரூ.5 ஆயிரம் கோடி பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கடந்த மார்ச் மாத நிலவரப்படி, என்விடியா நிறுவனத்தில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த சுமார் 5,500 பேர் பணியாற்றி வருகின்றனர். இவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகையின் ஒரு பகுதியாக நிறுவனப் பங்குகள் வழங்கப்படுகின்றன. இந்தப் பங்குகளின் மதிப்பு சந்தை நிலவரத்திற்கு ஏற்ப மாறுபடும்.
கடந்த ஜூன் 17-ம் தேதி என்விடியா பங்கின் விலை 204.42 அமெரிக்க டாலராக இருந்தது. பின்னர் அது 213.90 டாலராக உயர்ந்தது. இதனால் ஊழியர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பங்குகளின் மதிப்பும் அதிகரித்தது.
ஆனால், தற்போது ஏற்பட்டுள்ள பங்கு விலை வீழ்ச்சியால் இந்திய ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கவிருந்த பங்கு ஆதாயத்தில் சுமார் 57 கோடி அமெரிக்க டாலர் குறைந்துள்ளதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இந்திய மதிப்பில் இது சுமார் ரூ.5 ஆயிரம் கோடியாகும்.
ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் பங்குகளின் மதிப்பு மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை கணக்கிடப்படுகிறது. எனவே, சந்தையில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்கள் அவர்களின் பங்கு ஆதாயத்திலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இந்த சரிவு ஊழியர்களிடையே கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.