குழந்தைகளுடன் ஹாலோவீன் பண்டிகையைக் கொண்டாடிய அதிபர் ட்ரம்ப் - மெலனியா.

வாஷிங்டன்,
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் மற்றும் அவரது மனைவி மெலனியா ட்ரம்ப் ஆகியோர், வெள்ளை மாளிகையில் குழந்தைகளுடன் இணைந்து ஹாலோவீன் பண்டிகையை மிக விமரிசையாக கொண்டாடியுள்ளனர்.
அமெரிக்க நாட்டின் வெள்ளை மாளிகையின் தெற்கு புல்வெளியில் நேற்று (வியாழக்கிழமை) ஹாலோவீன் பண்டிகை நடைபெற்றது. இந்த பாரம்பரிய நிகழ்வில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் மற்றும் அவரது மனைவி மெலனியா ட்ரம்ப் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். மேலும், ராணுவ வீரர்கள், சட்ட அமலாக்கப் பிரிவினரின் குடும்பங்கள் மற்றும் வளர்ப்புப் பிள்ளைகளைக் கொண்ட குடும்பங்களை சேர்ந்த சுமார் 6,000-க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் மற்றும் பெற்றோர் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர்.
ஹாலோவீன் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெள்ளை மாளிகை வளாகம் முழுவதும் வண்ணமயமான விளக்குகள் மற்றும் பூசணிக்காய்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. விதவிதமான அனிமேஷன் கதாபாத்திரங்கள், சூப்பர் ஹீரோக்கள் மற்றும் பேய் உடைகள் அணிந்து வந்த குழந்தைகளை அதிபர் ட்ரம்ப் மற்றும் அவரது மனைவி மெலனியா ட்ரம்ப் ஆகியோர் இன்முகத்துடன் வரவேற்றனர். குழந்தைகளுடன் கைகுலுக்கி வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொண்ட ட்ரம்ப் தம்பதியினர், அவர்களின் பைகளில் சாக்லேட்டுகள் மற்றும் மிட்டாய்களை வழங்கி மகிழ்வித்தனர்.
இந்த கொண்டாட்டத்தின் உச்சகட்டமாக, வெள்ளை மாளிகை புல்வெளிக்கு மேலே அமெரிக்க அதிபரின் புதிய 'ஏர்போர்ஸ் ஒன்' (Air Force One) விமானம் மிகத் தாழ்வாகப் பறந்து சென்று அங்கிருந்த குழந்தைகளையும் பார்வையாளர்களையும் பெரும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது. அதிபர் ட்ரம்ப் அந்த விமானத்தை குழந்தைகளுக்கு சுட்டிக்காட்டி தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார்.
நிகழ்வின் போது இசைக்குழுவினர் 'கோஸ்ட்பஸ்டர்ஸ்' திரைப்படத்தின் தீம் பாடலை இசைத்த போது, அதிபர் ட்ரம்ப் தனது வழக்கமான பாணியில் லேசாக நடனமாடி அங்கிருந்தவர்களை உற்சாகப்படுத்தினார். குறிப்பாக, டொனால்டு ட்ரம்ப் மற்றும் மெலனியா போன்றே ஆடை அணிந்து வந்த சில குழந்தைகளைக் கண்டு ட்ரம்ப் தம்பதியினர் நெகிழ்ச்சியடைந்து, அவர்களுடன் புகைப்படங்களை எடுத்துக் கொண்டனர்.
அமெரிக்க அதிபராக பொறுப்பேற்ற பிறகு வெள்ளை மாளிகையில் ட்ரம்ப் தம்பதியினர் நடத்திய இந்த ஹாலோவீன் கொண்டாட்டம், அங்கு வந்திருந்த பொதுமக்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் ஒரு மறக்க முடியாத திருவிழாவாக அமைந்தது.