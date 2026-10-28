போர்ச்சுகலில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராட்டம்

லிஸ்பன்:
போர்ச்சுகல் நாட்டில் அதிகரித்து வரும் வீட்டு வாடகை, விலைவாசி உள்ளிட்டவற்றுக்கு எதிராக தலைநகர் லிஸ்பனில் உள்ள நாடாளுமன்றம் முன்பு ஆயிரக்கணக்கானோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். போர்ச்சுகல் நாடாளுமன்றத்தில் 2027-ம் ஆண்டுக்கான அரசின் பட்ஜெட் குறித்து விவாதம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தபோது, இந்தப் போராட்டம் நடைபெற்றது.
போர்ச்சுகலில் கடந்த 2017-ம் ஆண்டிலிருந்து வீடுகளின் விலை இருமடங்குக்கும் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது. புதிய வாடகை ஒப்பந்தங்களுக்கான வாடகையும் கிட்டத்தட்ட இருமடங்காக அதிகரித்துள்ளது. இதனால், இளைஞர்கள் வீடு வாங்குவதிலும் வாடகைக்கு குடியிருப்பதிலும் சிரமங்களைச் சந்தித்து வருகின்றனர். வீட்டு விலை மற்றும் வாடகை உயர்வுக்கு இணையாக ஊதிய உயர்வு இல்லை என்பதே இதற்கு முக்கிய காரணமாக சொல்லப்படுகிறது.
லிஸ்பன் மற்றும் போர்டோ நகரங்களில் வீடு வசதி கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் அமைத்திருந்த கூடாரங்களை அகற்றுவதற்காக, கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை போலீசார் நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர். அப்போது தடியடி நடத்தப்பட்டதாகவும், அதிகப்படியான பலப்பிரயோகம் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. இந்த நடவடிக்கைகளின்போது 3 போலீசார் உள்பட 11 பேர் லேசான காயமடைந்ததாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.
வீடுகளில் இருந்து மக்களை வெளியேற்றுவதை எளிதாக்கும் வகையிலும், புதிய வாடகை ஒப்பந்தங்களுக்கான வாடகைக் கட்டுப்பாடுகளை நீக்கும் வகையிலும் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள மசோதாவைத் திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று போராட்டக்காரர்கள் வலியுறுத்தினர்.அனைவருக்கும் குறைந்த விலையில் வீடுகள் கிடைக்க வேண்டும் என்றும், மக்களின் நலன்களைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் அரசின் பட்ஜெட் அமைய வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.