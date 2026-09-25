உலக செய்திகள்

உக்ரைன் மீது ரஷியா தாக்குதல் - 5 பேர் பலி

உக்ரைன் , ரஷியா போர் 4 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நீடித்து வருகிறது.
உக்ரைன் மீது ரஷியா தாக்குதல் - 5 பேர் பலி
Published on

கீவ்,

உக்ரைன் மீது ரஷியா நடத்திய தாக்குதலில் 5 பேர் உயிரிழந்தனர்.

உக்ரைன் - ரஷியா போர்

உக்ரைன் , ரஷியா போர் 4 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நீடித்து வருகிறது. இந்த போரில் ஆயிரக்கணக்கானோர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

இந்த போரில் உக்ரைனுக்கு அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆயுதம் உள்ளிட்ட உதவிகளை வழங்கி வருகின்றன. இதனால் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே போர் தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது.

ரஷியா தாக்குதல் - 5 பேர் பலி

இந்நிலையில், உக்ரைன் மீது ரஷியா இன்று டிரோன், ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தியது. உக்ரைன் தலைநகர் கீவ் மீது ரஷியா நடத்திய தாக்குதலில் 5 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும், இந்த தாக்குதலில் பலர் காயமடைந்தனர்.

Russia
ரஷியா
உக்ரைன்
Ukraine
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com