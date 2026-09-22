உலக செய்திகள்

ரஷியா-உக்ரைன் போர் விரைவில் முடிவுக்கு வரும்: டிரம்ப் நம்பிக்கை

இந்தப் போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர அதிபர் டிரம்ப் எங்களுக்கு உதவுவார் என்று நம்புகிறேன் என்று ஜெலன்ஸ்கி தெரிவித்தார்.
டொனால்டு டிரம்ப் - ஜெலன்ஸ்கி
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நியூயார்க்,

ரஷியாவும் உக்ரைனும் நீடித்து வரும் போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர விரைவில் ஒரு ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்தும் என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.

இரு தரப்பும் போரை முடிக்க விருப்பம்

உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கியுடன் நடைபெற்ற இருதரப்பு சந்திப்பில் பேசிய டிரம்ப், ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் ஆகிய இரு தரப்பினரும் போர் முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்று விரும்புவதாக கூறினார். இது தொடர்பாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கூறியதாவது,

“இருவரும் போர் முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். ஏராளமான மக்கள் கொல்லப்படுகின்றனர். அவர்கள் அதை விரும்பவில்லை. இருவரும் போர் முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். அவர்கள் ஒரு ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்தப் போகிறார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். அந்த ஒப்பந்தம் என்ன என்பதை நான் கூற விரும்பவில்லை. இதுகுறித்து நாங்கள் நிறைய பேசுகிறோம். அதிபர் புதினுடனும் இதுபற்றி பேசுகிறோம். ஏதோ ஒன்று நடக்கப்போகிறது என்று நான் நினைக்கிறேன்” என்று டிரம்ப் தெரிவித்தார்.

ஜெலன்ஸ்கியுடனான உறவு

மேலும், ஜெலன்ஸ்கி குறித்து பேசிய அவர், “எங்களுக்கிடையே மிகவும் நல்ல உறவு உள்ளது. அதிபரும் நானும் ஒரு தீர்வைக் கண்டறிய முயற்சித்து வருகிறோம். அது நடக்கும் என்று நான் உண்மையாகவே நம்புகிறேன்,” என்று அவர் தெரிவித்தார்.

உக்ரைன் வீரர்கள் குறித்து அவர் பேசுகையில், “அவர்கள் மிகவும் சிறந்த போராளிகள். அவர்கள் தங்களைப் பற்றி பெருமைப்படலாம். அவர்கள் மிகவும் திறமையானவர்கள்,” என்று டிரம்ப் பாராட்டினார்.

ஜெலன்ஸ்கி நன்றி

“இந்தப் போரை முடிவுக்கு கொண்டுவருவோம் என்று நம்புகிறேன். இந்தப் போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர அதிபர் டிரம்ப் எங்களுக்கு உதவுவார் என்று நம்புகிறேன். முடிந்தவரை விரைவாக, குளிர்காலத்திற்கு முன்பாகவே இதை முடிக்க வேண்டும்,” என்று ஜெலன்ஸ்கி தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து தீவிரமடையும் போர்

இதற்கிடையே, நியூயார்க்கில் டிரம்ப்-ஜெலன்ஸ்கி சந்திப்பு நடைபெற்றுள்ள நிலையில், ரஷியா–உக்ரைன் போர் தொடர்ந்து தீவிரமடைந்து வருகிறது. தூதரக முயற்சிகள் நடைபெற்று வந்தாலும், இரு தரப்பும் தொலைதூரத் தாக்குதல்களை தொடர்ந்து நடத்தி வருகின்றன.

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