சவுதி அரேபியாவில் 2-வது முறையாக தாக்குதல்: இந்தியர் பலி; எண்ணிக்கை 13 ஆக உயர்வு

ரியாத்
சவுதி அரேபியாவின் விமான நிலையம் மீது 2-வது முறையாக நடந்த தாக்குதலில் இந்தியர் பலியாகி உள்ளார்.
சவுதி அரேபியாவின் ரியாத் நகரில் கிங் காலித் சர்வதேச விமான நிலையம் அமைந்துள்ளது. இதன் மீது ஈரான் ஆதரவு பெற்ற ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் கடந்த 2 நாட்களாக கடுமையான தாக்குதலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதில், கடந்த சனிக்கிழமை நடந்த தாக்குதலின்போது, பல்வேறு நாடுகளை சேர்ந்த 12 பேர் கொல்லப்பட்டனர்.
அவர்களில் அமெரிக்கா, எகிப்து, ஜோர்டான், சிரியா, பாலஸ்தீனம் மற்றும் சூடான் நாடுகளை சேர்ந்தவர்கள் அடங்குவர்.
இந்த தாக்குதலில், 309 பேர் வரை காயமடைந்தனர். அவர்களில் பலரின் நிலைமை கவலைக்குரிய வகையில் உள்ளது. அவர்களை மீட்டு பல்வேறு மருத்துவமனைகளுக்கு சிகிச்சைக்காக கொண்டு சென்றுள்ளனர். இதனால், விமான நிலையத்திற்கும் கடுமையான பாதிப்பு ஏற்பட்டு உள்ளது. அதுபற்றி விசாரணை நடந்து வருகிறது.
இதனை சவுதி அரேபியாவின் விமான போக்குவரத்து கழகமும் உறுதிப்படுத்தி உள்ளது. சவுதி அரேபியா மீது நடத்தப்பட்ட இந்த தாக்குதலுக்கு பாலஸ்தீனம், எகிப்து, கத்தார் உள்ளிட்ட நாடுகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து உள்ளன.
இந்த சூழலில், சவுதி அரேபியா மீது 2-வது முறையாக ஏவுகணை தாக்குதல் நடந்தது. பயணிகள் முனையத்தின் மீது நடந்த இந்த தாக்குதலில் அது தீப்பிடித்து எரிந்தது. இதில், இந்தியர் ஒருவர் பலியாகி உள்ளார். இதனால், பலி எண்ணிக்கை 13 ஆக உயர்வடைந்து உள்ளது.
இந்தியாவின் ஐதராபாத் நகரில் மேதிபட்டினம் பகுதியை சேர்ந்தவரான அவர் சிகிச்சைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி மரணம் அடைந்து உள்ளார். அவர் முகமது யூசுப் அலி என அடையாளம் காணப்பட்டு உள்ளார்.
இவருடைய 2 மகன்கள் மற்றும் உறவினர் ஒருவரும் காயமடைந்தனர். அவர்கள் மீட்கப்பட்டு, சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.