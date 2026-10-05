தென்கொரியாவின் கோல்ப் வீரர் டாம் கிம்மிற்கு கட்டாய ராணுவ பணியில் இருந்து விலக்கு

சியோல்,
ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்று நாட்டின் பெருமையை உலக அரங்கில் உயர்த்தியதற்காக, தென்கொரியாவின் பிரபல கோல்ப் வீரர் டாம் கிம்மிற்கு அந்நாட்டு அரசு கட்டாய ராணுவ பணியில் இருந்து சிறப்பு விலக்கு அளித்துள்ளது.
தென்கொரிய நாட்டின் கடுமையான சட்டப்படி, 28 வயதுக்குட்பட்ட உடல் தகுதியுள்ள அனைத்து ஆண்களும் தங்களது நாட்டின் ராணுவத்தில் 18 முதல் 21 மாதங்கள் வரை கட்டாயமாகப் பணியாற்ற வேண்டும் என்பது விதியாகும். இருப்பினும், 1973-ல் கொண்டு வரப்பட்ட தென்கொரிய ராணுவ சேவை சட்டத்தின்படி, நாட்டின் பெருமையை உலக அரங்கில் உயர்த்தும் சாதனையாளர்களுக்கு மாற்று சேவை அடிப்படையில் சலுகைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. நடைமுறையில் இந்த விதி ஒலிம்பிக்கில் ஏதேனும் ஒரு பதக்கமோ அல்லது ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் தங்க பதக்கமோ வெல்லும் சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களுக்கு மட்டுமே அதிகளவில் வழங்கப்படுகிறது.
உலகளவில் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களை கொண்டு, தென்கொரியாவின் பெருமையை உலக அரங்கில் உச்சத்திற்கு கொண்டு சென்ற புகழ்பெற்ற பி.டி.எஸ்.பாப் இசைக்குழுவினருக்கே அந்நாட்டு அரசு ராணுவ சேவையில் இருந்து முழு விலக்கு அளிக்கவில்லை. அவர்கள் நாட்டின் பெருமையை உயர்த்தியதால், தங்களது ராணுவ சேவையை 30 வயது வரை தள்ளிப்போட அனுமதிக்கும் ஒரு புதிய சிறப்பு சட்டத்தை மட்டுமே தென்கொரிய அரசு கடந்த 2020-ல் கொண்டு வந்தது.
அரசு முழு விலக்கு அளிக்காததால், பி.டி.எஸ். குழுவின் 7 உறுப்பினர்களும் தங்களது 18 மாத கட்டாய ராணுவ சேவையை தொடர்ச்சியாக மேற்கொண்டு முழுமையாக நிறைவு செய்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த கடுமையான சூழலில், ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் தங்கம் வென்றதன் மூலம் கோல்ப் வீரர் டாம் கிம் இந்த அரிய ராணுவ விலக்கு சலுகையை பெற்றுள்ளார்